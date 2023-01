Kaj nam prinaša kitajsko leto zajca? #video

Po kitajskem lunarnem ciklusu se bo v nedeljo, 22. januarja, začelo novo leto. Po kitajskem koledarju bomo vstopili v leto zajca, ki se bo končalo 9. februarja 2024. Leto 2023 bi bilo lahko po napovedih prav zaradi znamenja zajca, ki velja za simbol miru, blaginje, učenosti in dolgoživosti, bolj sproščeno in leto z manj jeze in nezadovoljstva, prav tako pa bi lahko postalo leto upanja.

Črni vodni zajec je v preteklosti vladal že v letih 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 in 2011.

Lansko leto in začetek letošnjega sta bila v znamenju tigra, ki velja za dramatičnega, turbulentnega, nepredvidljivega in polnega sprememb, vstopamo pa v obdobje zajca, ki po kitajskem izročilu prinaša spokojnost, skladnost, umirjenost, zadržanost in tudi dobro presojo. Njegov negativni vpliv občasne slabe volje lahko sproži preveliko ravnodušje in odmaknjenost od drugih.

Zajec prinaša boljše odnose, priložnosti za poslovni uspeh in ljubezenske zgodbe

Letošnje srečne številke naj bi bile 5, 7 in 9.

Vpliv zajca naj bi v delovnem kolektivu prinesel prijetnejše, boljše osebne odnose in več razumevanja z drugimi ter prodornejšo komunikacijo.

Prav tako naj bi letošnje leto prinašalo poslovni uspeh in napredovanje, to bi lahko bilo lažje dosegljivo, a nič se ne bo zgodilo brez trdega dela in predanosti. Znamenje spremljata tudi nadarjenost in ambicioznost, zato številni kitajski poslovneži počakajo na leto, za katero se pregovorno pričakuje boljši finančni uspeh z velikimi projekti in manj tveganimi vložki.

Leto zajca je tudi čas in priložnost za ljubezenske zgodbe in načrtovanje družine, saj prinaša romantiko, srečo in skrbnost.

Letošnje leto zajca je v elementu vode, tako je bilo že leta 1963

Dnevi, ki naj bi v mesecih v letu zajca izstopali in bili srečni, so 15., 27. in 30., barve, ki bodo letos prinesle srečo, pa so modra, zelena, rumena in črna.

Element, ki pripada črnemu vodnemu zajcu, je voda, ta pa pomeni čustvenost, spontanost, krhkost in tudi meditativnost. Osebe, ki so se rodile v letih v znamenju zajca, lahko pričakujejo napredek na poslovnem in materialnem področju, prav tako se bodo izjemno dobro počutile, uresničile zastavljene cilje ter izboljšale odnose v družini.

Znane osebnosti, rojene v znamenju zajca, so Brad Pitt, Angelina Jolie, Whitney Houston, Drew Barrymore, Tina Turner, Kate Winslet, David Beckham, Albert Einstein, Michael B. Jordan, 50 Cent.