Kaj je skupno petim najnevarnejšim mestom na svetu? Poleg visokega deleža ubojev in umorov na sto tisoč prebivalcev so zelo pogosti kraje avtomobila, ropi, kraje, vlomi. V petih najnevarnejših mestih na svetu se število umorov giblje nad številom 86 na sto tisoč prebivalcev. Stopnja kriminala je zelo visoka, zato so nevarna predvsem za lokalno prebivalstvo, prav tako pa tudi za turiste. Vsa mesta ležijo v Ameriki, v Južni in Severni, kar štiri najdemo v Mehiki, dve izmed njih pa ležita neposredno na meji z ZDA. Koliko umorov na sto tisoč prebivalcev se zgodi v prvih petih mestih na lestvici najnevarnejših, si poglejte v zgornjem videu.

5. mesto: Ciudad Juarez, Mehika

Mesto z okoli 1,5 milijona prebivalcev, ki leži na meji z ZDA in neposredno ob El Pasu v Teksasu, je bilo nekoč prizorišče številnih zabav in polno nočnih klubov, a je turizem povsem zamrl zaradi visoke stopnje kriminala.

Nekateri pravijo, da je to najslabše mesto za ženske v Mehiki zaradi številnih nepojasnjenih umorov žensk, povezanih z mafijskimi karteli. Mesto je neusmiljeno tudi za popotnike zaradi visoke stopnje vseh vrst kriminala, zato se, če se odpravljate tja, ne zanašajte na policijo, ampak raje potujte z neprebojnim vozilom.

4. mesto: Ciudad Victoria, Mehika

Mesto leži v osrčju Mehike in v bližini Mehiškega zaliva ter ima okoli 350 tisoč prebivalcev. Velja za eno od najnevarnejših mest v tej državi, kjer so umori večinoma posledica streljanja med kriminalnimi združbami ter policijo in vojsko v mestu. Visok delež kriminala je tudi posledica nasilja med konkurenčnimi mamilarskimi karteli in nasilja v zaporih, poroča Armomax.

3. mesto: Caracas, Venezuela

Caracas ima skoraj 2,7 milijona prebivalcev, prav tako pa ima tudi visoko število umorov na sto tisoč prebivalcev. Leta 2017 je bilo mesto že razglašeno za najnevarnejšo prestolnico na svetu, še vedno pa ostaja med tremi najnevarnejšimi mesti na svetu. Vsesplošno nasilje se dogaja predvsem zaradi revščine, slabega reda in miru ter tudi zaradi gospodarske krize, pomanjkanja priložnosti, šibkosti institucij, širjenja različnih vrst kriminalnih mrež in divje korupcije. Venezuelo tudi zato številni primerjajo z mafijsko državo.

2. mesto: Acapulco, Mehika

Mesto, ki leži na jugozahodu Mehike in je obrnjeno proti Tihemu oceanu, ima okoli 780 tisoč prebivalcev. Včasih je veljalo za prostor za hollywoodske nabore, zdaj pa se v njem vojna z drogami dogaja kar na ulicah. Soseske Acapulca ležijo na hribovitem območju in so zatočišče tolp, kot sta 221 ali Los Locos, združujejo pa ugrabitelje, ubijalce, izsiljevalce, tatove avtomobilov in morilce.

Mesto ima v povprečju več kot sto umorov na sto tisoč prebivalcev, kar je posledica tega nasilja. Ravno nenadzorovano nasilje je glavni razlog, da sicer obmorsko mesto ni oblegano in ne pozna turistične industrije. Nekateri revnejši lastniki podjetij, ki si ne morejo privoščiti varnostnih sistemov, zato plačujejo za zaščito.

1. mesto: Tijuana, Mehika

Tijuana, ki leži na skrajnem severozahodu Mehike, tik na meji z ZDA in v bližini ameriškega mesta San Diego, ima nekaj več kot dva milijona prebivalcev. V mestu se zgodi največ umorov na svetu na sto tisoč prebivalcev in tudi zaradi tega podatka velja za najnevarnejše na svetu.

Vsak dan tam v povprečju ubijejo skoraj sedem ljudi, Tijuana pa slovi predvsem po revščini in nasilnih zločinih, kot so posilstva, umori in ugrabitve, in drugem kriminalu. Glavne razloge za nasilje pripisujejo trgovini z ljudmi in trgovini z mamili različnih tolp. Drugi razlog za nasilje je rivalstvo med karteloma Sinaloa in Tijuana.

Tijuanski kartel ali Arellano-Félix-Cartel je mehiški mamilarski kartel, ki ima sedež v Tijuani. Leta 1987 ga je ustanovila družina Arellano-Félix, nekoč pa so ga opisovali kot eno od največjih in najbolj nasilnih kriminalnih združb v Mehiki. Kartel Tijuana se je zaradi vdora kartela Sinaloa v Kalifornijo leta 2006 in padca bratov Arellano-Félix zmanjšal na nekaj celic. Še vedno pa se kartela borita za vpliv nad trgovino z ljudmi v mestu.

Na lestvici si od šestega do desetega mesta sledijo še mesta Irapuato v Mehiki z 81 umori na 100 tisoč prebivalcev, Ciudad Guayana v Venezueli z 78 umori na 100 tisoč prebivalcev, Natal v Braziliji s 75 umori na 100 tisoč prebivalcev, Fortaleza v Braziliji in venezuelsko mesto Ciudad Bolivar z 69 umori na 100 tisoč prebivalcev.