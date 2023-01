Grozljiva statistika: število kaznivih dejanj zoper življenje krepko navzgor, najhuje je bilo v Celju

Število najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo v Sloveniji iz leta v leto niha. Lani je policija obravnavala 40 tovrstnih dejanj, od tega devet umorov, tri uboje, devet poskusov umorov in 19 poskusov ubojev, kar je skupaj devet več kot v letu 2022. Največ umorov je obravnavala celjska policijska uprava.

STA objavlja tabelo s statistiko umorov, ubojev ter poskusov umorov in ubojev v letu 2022 po policijskih upravah in skupno število tovrstnih kaznivih dejanj med letoma 2015 in 2022.

Najhuje je bilo v Celju, najmirneje v Prekmurju

Največ najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo so lani obravnavali kriminalisti Policijske uprave Celje, kjer so bili kar štirje umori, dva poskusa umora in štirje poskusi uboja, še najbolj mirno pa je bilo v Prekmurju, a so imeli tudi tam en primer uboja. Za zdaj sta dva umora še vedno nerazrešena.

Najbolj krvavo je bilo lani na območju celjske policijske uprave, ki pokriva tudi Koroško. V vasici Škofije nad Šmarjem pri Jelšah se je konec februarja zgodil dvojni umor, potem ko se je 66-letni Branko Krklec pred svojim domom znesel nad pomočnikoma sodnega izvršitelja, ki sta mu skušala zaseči vozilo. Sojenje se je začelo septembra, obtoženi očitke, navedene v obtožnici, zanika, saj naj bi ga 27-letnik napadel prvi, se je pa njegovim svojcem in svojcem 42-letne ženske opravičil in obžaloval dejanje.

V Dravogradu 38-letnik umoril 33-letno partnerko, v Šentjurju 61-letnik 64-leto partnerko

V začetku maja se je zgodila družinska tragedija v Dravogradu, kjer je 38-letnik umoril 33-letno partnerko, čeprav je imel zaradi preteklih sporov prepoved približevanja. Primer je že dobil sodni konec, saj je obtoženi Robert Pevec s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, za kar mu je slovenjgraško sodišče izreklo 20-letno zaporno kazen.

Brez sodnega epiloga bo ostal julijski umor na območju Šentjurja, kjer je 61-letni moški ustrelil svojo 64-letno zunajzakonsko partnerko, nato pa tudi sebe. Med osumljencem in umorjeno policija v preteklosti sicer nikoli ni obravnavala kakršnihkoli nasilnih dejanj.

Partnerki sodil tudi moški iz Ljubljane

V prestolnici so oktobra obravnavali umor v stanovanju na območju Šentvida, kjer je 86-letni ženski sodil njen enako star partner, ki je po kaznivem dejanju pobegnil, a so ga nekaj dni pozneje našli mrtvega. Kot se je izkazalo, si je sodil sam, motiv za njegovo ravnanje pa naj bi bilo slabo zdravje njegove partnerke.

V Mariboru neraziskan umor moškega in dve družinski tragediji

Na območju mariborske policijske uprave se je zgodil drugi neraziskani umor. Truplo 39-letnega moškega sta sredi februarja na makadamski cesti v naselju Mostje v občini Juršinci našla dva domačina, kriminalisti pa so ugotovili, da je umrl nasilne smrti in da ima več strelnih poškodb. Za zdaj storilca niso našli, je pa pred kratkim postala pravnomočna obtožnica zoper osumljenca, ki naj bi naročil umor Kidričana. Za to naj bi se odločil, ker je bil žrtvi dolžan precejšnjo vsoto denarja, ptujsko sodišče pa je predobravnavni narok zanj razpisalo za 25. januar.

Na mariborskem koncu sta se zgodili še dve družinski tragediji, ki sta se usodno končali za moška, ki naj bi bila nasilna do svojih partnerk. Aprila se je zgodil uboj v družinski hiši v Brunšviku, kjer je umrl lokalni športni novinar, konec maja pa se je podoben krvav dogodek zgodil na Studencih, kjer je 31-letnica obračunala s svojim v preteklosti večkrat nasilnim pet let starejšim partnerjem. Obe se bosta pred očitki o uboju, ki naj bi ga storili v silobranu, branili s prostosti.

Trije umori tudi na Novomeškem

Kar trije umori so se lani zgodili tudi na območju novomeške policijske uprave. V začetku februarja se je tako na policijski postaji v Sevnici kar sam zglasil 47-letni moški s šestimi mladoletnimi otroki in povedal, da njegova žena doma na Razborju pod Lisco leži mrtva. Policisti so ga zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja v preteklosti že obravnavali, sojenje Muhabiju Gashiju pa se je na sodišču v Krškem začelo junija, ko umora ni priznal, češ da jo je tepel, nikakor pa je ni hotel umoriti.

V začetku septembra je v romskem naselju Brezje na glavni cesti Mirna Peč-Novo mesto prišlo do streljanja, v katerem je 25-letni domačin ustrelil 22-letnika iz okolice Novega mesta, v streljanju pa so bili ranjeni še trije ljudje. Preiskovalni sodnik novomeškega sodišča je pozneje odredil pripor tudi za 20-letnika, ki je bil soudeležen v dogodku.

Nekaj dni pred koncem leta je v bolnišnici umrla ženska iz Novega mesta, ki jo je sredi novembra v domači stanovanjski hiši napadel 45-letni zakonski partner. Ta se je sicer kmalu po dejanju sam zglasil na policijski postaji, po neuradnih podatkih pa naj bi bila vzrok za nasilje v družini s tremi otroki napovedana ločitev.

Italijan zaradi dolgov ubil Koprčana

Na območju koprske policijske uprave v Kobjeglavi pri Komnu so april našli mrtvega 57-letnega moškega. Moškega, ki se je ukvarjal s preprodajo drog, naj bi umoril 59-letni državljan Italije, ki so ga policisti prijeli konec junija. Motiv za omenjeno dejanje je bil večji dolg do žrtve zaradi preteklih nakupov in drugih poslov s prepovedanimi drogami, zaradi česar sta se sprla. Koprsko tožilstvo je zoper domnevnega morilca vložilo obtožnico na tamkajšnje sodišče.

V Pomurju 46-letnik vzel življenje 35-letni partnerki

V Pomurju se je edini tovrstni primer zgodil septembra v Peskovcih, kjer je 46-letnik življenje vzel 35-letni zunajzakonski partnerki in nato sam poklical policiste ter se predal. Med njima je izbruhnil spor, ker naj bi ga želela zapustiti, to pa ga je tako razjezilo, da je žensko najprej davil, nato pa še zabodel. Policisti so tragedijo v statistiko zapisali kot uboj, a je tožilstvo v preiskavi dejanje prekvalificiralo v umor, sojenje pa se začenja prihodnji teden.

V Grosupljem našli truplo dojenčka

Še vedno pa ostajajo nerazjasnjene okoliščine smrti novorojenčka, katerega truplo so sredi novembra našli med odpadki v sortirnici odpadkov na območju Grosupljega. Preiskava še poteka, za zdaj pa tako še ni znano, ali je šlo za detomor ali umor.