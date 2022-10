Celje: osem neznancev napadlo 30-letnika

Včeraj zvečer okoli 21. ure so v Celju obravnavali sum storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi osem neznancev na terasi gostinskega lokala na Ljubljanski cesti v Celju napadlo 30-letnika.

Napadeni je poskušal zbežati. Stekel je proti lokalu na Malgajevi ulici, kjer pa je padel. Neznanci, ki so ga dohiteli, napadli in lažje poškodovali, so se nato razbežali, so sporočili celjski policisti.

V omenjenem primeru intenzivno zbirajo obvestila in opravljajo preostala preiskovalna dejanja za izsleditev osumljenih.