Vlomilec, ki so ga že ujeli, je danes zgodaj zjutraj v San Franciscu s kladivom napadel in pretepel 82-letnega Paula Pelosija, moža predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi. Za zdaj še ni jasno, ali je pri napadu šlo za navaden vlom v stanovanje znane demokratke ali politično motivirano nasilje.

Tiskovni predstavnik Pelosijeve Drew Hammil je sporočil, da Paula Pelosija zdravijo v bolnišnici in naj bi sčasoma povsem okreval. Prenesel je tudi zahvalo Pelosijeve reševalcem in policistom za hitro posredovanje.

"Kje je Nancy? Kje je Nancy," bi naj glasno spraševal vlomilec, preden je pretepel njenega moža, poročajo ameriški mediji, ki sklepajo, da gre za kakšnega od podpornikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki odkrito sovražijo Pelosijevo.

Napadalca identificirali in obtožili poskusa umora

Policija tega uradno sicer še ni potrdila. "Motiv za napad še preiskujemo," je dejal šef policije San Francisca William Scott, ki je napadalca identificiral kot 42-letnega Davida Depapeja.

Scott je še dodal, da sta se Depape in Pelosi ruvala za kladivo, dokler ni zmagal napadalec in začel z njim tepsti Pelosija. Policisti, ki so bili kot kaže prisotni na kraju zločina, so takoj nato napadalca obvladali in aretirali. Obtožili so ga poskusa umora.

Grožnje članom kongresa naraščajo

Grožnje članom ameriškega kongresa in njihovim družinskim članom v zadnjem obdobju naraščajo. Lani je kongresna policija preiskovala 9.600 groženj članom kongresa.

Odmevali so tudi napadi nanje, kot je bil tisti leta 2011, ko je napadalec ustrelil demokratsko kongresnico Gabrielle Giffords v Arizoni, in leta 2017, ko je strelec napadel republikanske kongresnike na treningu bejzbola in hudo ranil republikanca iz Louisiane Steva Scalisa.

Grožnje prejemajo po telefonu in v živo

Kongresniki prejemajo grožnje po telefonu in tudi v živo, prenapeteži pa se pojavljajo tudi pred njihovimi domovi. Pelosijeva je bila ob napadu na moža v Washingtonu, kamor se je pred kratkim vrnila s poti v Evropi.

Paul Pelosi je bogat finančnik in vlagatelj, ki večinoma ostaja v San Franciscu, medtem ko njegova žena v Washingtonu vodi kongres. Poročena sta že 59 let in imata pet odraslih otrok.

Letos je že bil v medijih zaradi vožnje v pijanem stanju, pri čemer je bil vpleten v nesrečo. Sodišče ga je obsodilo na pet dni zapora in tri leta pogojne kazni.