"Med gašenjem gozdnega požara v italijanski pokrajini Catania na Siciliji je na pobočje vulkana Etna strmoglavilo gasilsko letalo Canadair," je v četrtek na Twitterju sporočila lokalna gasilska brigada.

#Italy. #Tragedy . It hits the side of the mountain /volcano #Etna and falls: the images of the #Canadair fallen on Etna. After the crash the stake. The plane was in flight for the extinguishing of a fire in the #Calcinera area.There were two people on board, who died on impact. pic.twitter.com/W78n7fUsIl