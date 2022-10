Grozljiva noč: starejšemu moškemu s kijem razbila avto, ga pretepla in oropala

Starejši moški je utrpel telesne poškodbe in bil prepeljan v bolnišnico. Napadalca sta takoj, ko sta zagledala policijo, pobegnila.

Policisti so zavarovali območje napada, policijska preiskava pa poteka, še poroča Večernji list.

"Vidno agresivna, morda tudi pijana in zadrogirana mladeniča sta začela kričati na moškega. Sledil je besedni prepir, nato sta izstopila iz vozila in mu z bejzbolskim kijem razbila stekla ter ga udarila s pestmi po glavi. Moški je z okrvavljeno glavo za nekaj časa obležal na tleh, nato pa je komaj vstal in poskušal premakniti avto. V polzavesti je trčil v več drugih vozil in mladeničema rekel, naj gresta domov. Znova sta ga napadla s pestmi in kijem," je za Večernji povedala priča napada.

Napadeni moški je do prihoda policije klical na pomoč in govoril: "Okradli so me, vse so mi pobrali, uničili so me!" je še pojasnila priča.