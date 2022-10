Na terasi lokala za grelec dodatno računajo. "Ogrevanje je luksuz."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Grelci na terasah sredi zime so luksuz. Vsak lokal ima notranje prostore, ki so ogrevani. Če pa gost želi sedeti na svežem zraku, mu bomo to seveda omogočili. Vendar moramo strošek grelcev prenesti na gosta," je po poročanju Index.hr dejal lastnik lokala Occulto Ivan Orešković.

Za dodatno zaračunavanje grelcev se je odločil zaradi visokih cen električne energije. "Povprečen gost zunaj sedi 30 minut. Še lani me je to stalo pet centov, danes pa 20 centov," je svojo odločitev utemeljiv Orešković.