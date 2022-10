Ženska umrla skoraj dva meseca po udaru strele na plaži

DiMambrovo je na plaži spremljala hči, prvi pa ji je na pomoč priskočil medicinski tehnik, ki je bil v bližini. Reševalci so žensko oživljali, po tem pa so jo s poškodbo glave in opeklinami prepeljali v KBC Split. Pozneje so jo premestili v Združeno kraljestvo, kjer je nazadnje umrla.

Strela naj bi vstopila skozi desno uho

"Menim, da je strela vstopila skozi desno uho," je po navedbah Nottingham Posta dejala oglednica Caseyjeva. DiMambrova je bila na ventilatorju na enoti za intenzivno nego v Nottinghamu, kjer so jo zdravili zaradi visoke telesne temperature.

"Izjemno nenavaden in žalosten primer"

Družina pokojne je strokovno mnenje poiskala pri specialistu v Londonu, ta se je strinjal, da je napoved slaba. Ženska je umrla 7. oktobra letos v bolnišnici v Nottinghamu.

"To je zelo nenavaden in izjemno žalosten primer," je izjavila Caseyjeva, ko je končala preiskavo. "Strela jo je zadela 20. avgusta 2022. To je povzročilo poškodbe, ki so na koncu povzročile njeno smrt. Privedle so do zastoja srca in hipoksične ishemične poškodbe možganov," je še dejala mrliška oglednica in družini ob tem izrazila sožalje.