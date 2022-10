Hrvaška igralka izdala svoj recept za uspešno zvezo

Danes ob 16. uri se na Planetu začenja nova hrvaška telenovela Zlati dvori (Zlatni dvori), ki jo boste ob isti uri lahko spremljali od ponedeljka do petka. V glavni vlogi blesti splitska igralka Petra Kraljev, ki je v enem od intervjujev spregovorila o poslovnih in zasebnih izzivih, življenjskih lekcijah in pomembnih odločitvah.

Igralka Petra Kraljev prihaja iz Splita, njeno največjo ljubezen v igralstvu pa predstavlja gledališče. Vse pogosteje pa jo je vseeno mogoče videti tudi na televiziji. "Tovrstnih projektov je vedno več, predvsem pa me veseli, da se mi vedno ponujajo vloge, ki so mi blizu in s katerimi se lahko poistovetim," je razkrila za hrvaški Story. To velja tudi za hrvaško telenovelo Zlati dvori (Zlatni dvori), ki jo boste na Planetu lahko spremljali od danes.

Vseeno pa se je igralka že preizkusila tudi v pisanju lastnih gledaliških iger. O tem je razkrila: "Pravzaprav imam že veliko svojih dram in monodram, a nisem prepričana, ali je čas, da jih vzamem iz predala. Nekega dne se mi zdi, da držim v rokah genialno delo, drugi dan pa dvomim o tem. Pisati sem začela že v srednji šoli, zahvaljujoč 75-letnemu moškemu, ki mi je povedal najlepšo ljubezensko zgodbo, kar sem jih kdaj slišala. Tako se je vse začelo, začela sem zbirati zgodbe drugih ljudi. Resda mi to lahko ukrade mir, a največkrat so to tuje sanje, neuresničene ali uresničene želje, propadle ali srečne ljubezni."

Nato pa je poudarila, da je s spremljanjem ljudi uvidela, da je v bistvu vsak človek igralec: "Mislim, da nam je igralstvo vsiljeno že z odhodom v službo. Natakar je v vlogi natakarja, profesorica pa v vlogi profesorice. Nekdo to počne slabše, nekdo bolje in takšnega delovanja ne smemo razumeti v negativnem kontekstu. Po drugi strani pa posamezniki uporabljajo igralstvo v plemenite namene zelo redko, zato ga v resničnem življenju brezkompromisno obsojam."

Petra je prepričana, da bi bil svet brez igranja in pretvarjanja utopičen. Tudi sama se ima za iskreno in neposredno, kar je dodatno pojasnila takole: "Nisem za poštenost za vsako ceno, ker velikokrat prestopi mejo dobrega okusa in spodobnosti in postane predrznost. Mislim, da sem odprta in neposredna. Ne morem pa vedno pričakovati, da bodo vsi to sprejeli z odprtimi rokami. Starši so mi govorili: 'Trikrat premisli in spet bodi tiho.' Ko si mlajši, misliš, da imaš pravico do vsega. Z leti sem se nato naučila filtrirati besede in misli ter jih prilagajati situaciji."

Hrvatica je priznala, da je na račun neposrednosti v življenju že izgubila nekaj znancev in spoznala tudi veliko novih, poudarila pa je, da se drži naslednjega reka: Ne spreminjaj sebe zaradi drugih, spremeni sebe zaradi sebe.

Tako je Petri življenje prineslo tudi novo ljubezen. Srečno je namreč zaljubljena s Tinom Miletićem. Za konec je razkrila, kaj je njen recept za uspešen partnerski odnos: "Da je vse tako, kot rečem jaz, in nič drugače! Šalim se, seveda, ravno nasprotno – pomembno mi je spoštovanje z veliko začetnico in ne jemanje človeka za samoumevnega. Vsak dan se morava obnašati, kakor da sva se pravkar spoznala. Ravnava pa se tudi po načelu, da dajeva vedno malo več, kot prejmeva."

Hrvaško telenovelo boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 16.00. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine pa si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

