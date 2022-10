Na Planet prihaja hrvaška nadaljevanka Zlati dvori

Danes se na Planetu izteka hrvaška nadaljevanka Samo ljubezen, že jutri pa bo ob 16. uri prvič na sporedu še ena hrvaška uspešnica − Zlati dvori. Zgodba o iskanju prave ljubezni, a tudi o iskanju in spoznavanju samega sebe, bo na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 16. uri.

Zgodba nove hrvaške nadaljevanke Zlati dvori (Zlatni dvori) se vrti okoli lepega podeželskega dekleta Ane, ki na slavonski posesti skrbi za konje, in Petra, šarmantnega, a neodgovornega bogataša. Petar je glasbeni producent in zapeljivec, ki med filmskim pobegom pred možem svoje ljubice naleti na jahalko Ano in zaradi nje zapelje v jarek.

Čeprav Anin prvi odziv na razvajenega očkovega sinka v dragem kabrioletu še zdaleč ni idealen, pomaga tako njemu kot najboljšemu prijatelju avto odpeljati v vas. Stvari se zapletejo, ko Ana skoraj umre v požaru hleva, a jo Petar pravočasno reši. Med njima se počasi rodi ljubezen, a Petar je zaročen z Nero, nenadarjeno pevko, tukaj pa so še poslovne vezi njenega očeta …

V glavnih vlogah igrata Matko Knešaurek in Katarina Baban, ki je s serijo Zlati dvori očarala hrvaško občinstvo. "Z Ano sva si podobni po tem, da sva obe iz Slavonije, obožujeva živali in sva zelo delavni. Moji prijatelji me pogosto dražijo, da igram samo sebe," je o svoji vlogi povedala igralka, ki pa se od Ane razlikuje po tem, da je sama v resnici mestno dekle in si ne predstavlja, da bi lahko živela na vasi.

V nadaljevanki med drugim nastopajo še Petra Kraljev, Petra Dugandžić, Milan Štrljić, Ecija Ojdanić in Ivan Herceg, ki smo ga videli tudi v telenoveli Samo ljubezen.

Ljubezensko nadaljevanko Zlati dvori lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 16. uri. Zamujene epizode si boste lahko ogledali tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.