V Slovenijo prihaja prvi golf v temi #video

In ker vsi ne hodimo v mondena letovišča na ogled tekem, se lahko na istoimenskih stezah – sicer le v gokartih – preizkusimo kar sredi Ljubljane. Zabavo za vso družino je preizkusila tudi naša ekipa na prenovljeni stezi WOOP. Kako je videti, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Ker so v WOOP trampolin parku odgovorni za vse večjo priljubljenost trampolinjenja pri nas, smo želeli preizkusiti, kakšne novosti pripravljajo za obiskovalce na WOOP kartingu. Obstoječo stezo so podaljšali za skoraj 40 odstotkov, kar pomeni, da so dodali 170 metrov proge. A to ni edina letošnja novost. Zaupali so nam tudi, da konec meseca odpirajo WOOP! Glow golf, prvi indoor mini golf, ki ga bodo obiskovalci igrali v temi in soju UV-luči. "To bo izkušnja, kot je ljudje še niso doživeli," obljublja vodstvo.

Če bi se pa raje odpravili na kakšen izlet, pa nocoj po informativni oddaji Planet 18 ne zamudite novega namiga z Evo Cimbola. Planet na obisku vsak četrtek raziskuje najlepše kotičke Slovenije in tako nabira ideje za večdnevni oddih. Tokrat se bo Eva podala v Podčetrtek.

