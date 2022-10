Exatlon je vsako nedeljo tudi v Ljubljani #video

Ideja za preživljanje jutrišnjega prostega dne; nedelje so po novem rezervirane za Exatlon in WOOP. Družine z otroki verjetno že vedo, o čem govorimo, saj je trampolinski park v Ljubljani postal stična točka naših najmlajših navijačev priljubljene oddaje Exatlon.

Tam se lahko vsako nedeljo srečate z izpadlimi exatlonovci in se z njimi preizkusite v prav posebnem poligonu, imenovanem Woopatlon. Na prvem srečanju smo bili tudi mi. Več v zgornjem videu.

WOOPatlon je poligon, ustvarjen za male in velike navdušence Exatlona, nam je razložil soustvarjalec poligona in nekdanji exatlonovec Marko Knafelc. Vsi exatlonovci, tako iz prve kot do zdaj izpadli iz druge sezone, so se z veseljem preizkusili na poligonu in obujali spomine na nepozabne izkušnje iz Dominikanske republike. Le kdo bo naslednji zapustil Exatlon in se preizkusil tudi na WOOPatlonu?

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu. Vsak dan pa so za vas vse novice dneva zbrane v informativni oddaji Planet 18 ob 18. uri na Planetu.

