Tekmovalci zaprepadeni: poglejte, kaj jih čaka #video

V Exatlonu, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, se bosta rdeča in modra ekipa pomerili na še eni tekmi za vilo. Doslej so vedno slavili člani ekpe Triglav, zato so pri Jadranu odločeni temu nizu narediti konec.