Kakšna smola: še ena tekmovalka se je poškodovala na istem mestu #video

Nocoj ob 20. uri nas v Exatlonu čaka še ena nadvse pomembna tekma, saj se bosta Triglav in Jadran pomerila še na drugi tekmi za obstoj v tem tednu. Toda napeto tekmo bo zasenčila še ena poškodba. Na istem mestu se je v letošnji sezoni že poškodovala ena tekmovalka.

Prvo tekmo za obstoj v tem tednu je ekipa Jadran dobila gladko, z izidom 10:2, kar je vneslo kar nekaj nemira v ekipo Triglav, za katero je bil to že drugi zaporedni poraz. Po tekmi je Kaja Bajda že izvedela, da se bo kot statistično najslabša tekmovalka med dekleti v rdeči ekipi morala za obstanek v šovu boriti vsaj v internem izločitvenem dvoboju.

Že danes pa tekmovalce čaka nova tekma za obstanek, ki bo potekala na poligonu Apokalipsa. Napeto dogajanje med tekmo pa bo prekinila nepričakovana poškodba novinke Maje iz rdeče ekipe.

Na istem mestu kot ob prvem nastopu Teja Kralj je tudi ona pri doskoku v notranjost avtobusa začutila bolečino in obležala na blazini. Preostali tekmovalci so za trenutek obnemeli, nato pa hitro stekli do nje, ob njej je bila takoj tudi zdravniška služba. Tekma je bila takoj prekinjena, tekmovalka pa je poligon zapustila v reševalnem vozilu. Več v zgornjem videu.

Kako resna je poškodba tekmovalke in ali se bo lahko vrnila na poligone, bo jasno v nocojšnji oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

