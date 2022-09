Spoznajte novi tekmovalki v Exatlonu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnji oddaji Exatlon smo lahko videli, kakšno opustošenje je na prizorišču in poligonih Exatlona v Dominikanski republiki pustil orkan Fiona. A ekipa je hitro poprijela za delo in usposobila poligon, na katerem se je odvila prva tekma za obstoj. Še pred pomembnim dvobojem med Triglavom in Jadranom sta obe ekipi dobili novi okrepitvi.

Ekipo Triglav je okrepila 42-letna Jana Selič, ekipo Jadran pa 25-letna Neža Simčič. Kdo sta novi tekmovalki, izveste v nadaljevanju.

Jana Selič, 42 let, Celje, komercialistka:

42-letna Jana Selič iz Celja je trenirala atletiko in bila državna prvakinja. Prepričana je, da je njena prednost v Exatlonu, da je bila šprinterka in da še vedno premore hitrost, po drugi strani je zdaj maratonka oziroma rekreativna tekačica in jo odlikuje tudi vztrajnost.

"Kdor me pozna, ve, da sem nežna in topla oseba, ampak na poligonu boste spoznali tudi borbenost levinje," je dejala pred vstopom v šov.

Neža Simčič, 25 let, Razdrto pri Postojni, akrobatka na trampolinih:

25-letna Neža Simčič z Razdrtega pri Postojni se ukvarja z akrobatiko in je državna prvakinja v skokih z male prožne ponjave. Od nekdaj je bila zaljubljena v adrenalin, zato jo privlačijo športi, ki so raznoliki. Verjame, da je pripravljena na Exatlon, saj ima pogum in voljo, kar je po njenem mnenju najpomembnejše.

"Ne poznam strahu in tudi ne predaje. V Exatlonu bom pokazala, da znam biti res 'od hudiča'," so bile njene besede pred vstopom v Exatlon.

