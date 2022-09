Takšno je stanje tekmovalk po hudem trku na poligonu #video

V Exatlonu, ki ga na Planetu ujamete od ponedeljka do petka 20. uri, smo bili tudi tokrat priča razburljivemu dogajanju na tekmi za motivacijo. Zmago Jadrana in prihod novih tekmovalk pa je žal zasenčil trk Andreje in Line, ki sta potrebovali tudi zdravniško pomoč.

Uvod v tekmo za motivacijo je bil tudi tokrat razburljiv. Ekipi sta dobili vsaka po članico za okrepitev. Teniška igralka Katrin Kostanjšek je postala tekmovalka Jadrana, nova članica Triglava pa akrobatka Maja Zaman.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Tekmovalci so z navdušenjem pozdravili tokratno nagrado za zmagovalno ekipo − potep s štirikolesniki po razgibani dominikanski pokrajini. Članom Jadrana je sprva slabo kazalo. Prvi dve točki sta šli nasprotnikom, a so brž izenačili. Eno od zmag je prispevala tudi novinka Katrin. Kot običajno so Triglavani nato "stopili na gas" in povedli s 5:2.

Čeprav za varnost skrbi posebna ekipa, Exatlon ni brez nevarnosti. Na dvignjeni platformi sta v polnem šprintu trčili Andreja in Lina. K sreči se je pozneje izkazalo, da sta obe dobili le lažje poškodbe. Kaj sta povedali po zdravniški oskrbi in vrnitvi v vilo oziroma barako, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Sledilo je presenečenje: Jadranu je uspelo dobiti kar pet zmag zapored. Rezultat 5:2 za rdeče se je spremenil v 7:5 za modre. Morda pa je bila želja Jadrancev vendarle večja, da zapustijo svojo barako za nekaj ur in uživajo v adrenalinu.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Do konca tekme so zabeležili le še dva poraza in končni rezultat je bil 10:7 za Jadran. Po plantažah sladkornega trsa, romantičnih vasicah in blatnih brezpotjih so se za nagrado s štirikolesniki preganjali člani ekipe Jadran.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.