To so najboljši tekmovalci tretjega tedna Exatlona #video

Za nami je tretji teden v Exatlonu, zato vam spet razkrivamo, kdo so bili statistično najuspešnejši in kdo statistično najmanj uspešni tekmovalci.

V tretjem tednu Exatlona se je s poligoni borilo 16 tekmovalcev. Med dekleti je bila najmanj uspešna novinka Kaja Bajda iz rdeče ekipe, ki je v devetih tekmah zabeležila devet porazov. Pri fantih je bil na repu Boris Vidović iz modre ekipe, ki je v osmih nastopih zabeležil le eno zmago.

Najuspešnejša tekmovalca tretjega tedna sta bila Teo Čeh pri fantih in Laura Rozman pri dekletih. Oba sta v sedmih nastopih zabeležila šest zmag in le en poraz. Kako so se po statističnih dosežkih razvrstili preostali tekmovalci, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Nocoj v Exatlonu

Šov Exatlon se na Planetu nadaljuje že nocoj, ko se bosta ekipi Triglav in Jadran pomerili na že četrti tekmi za vilo. Bo Jadranu končno uspelo zapustiti barako in se prvič v tej sezoni vseliti v razkošno vilo?

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

