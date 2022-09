Solze so tekle v potokih: čustveno slovo Michaela od Exatlona #video

V oddaji smo bili priče pravemu spektaklu Exatlona. Ekipi je namreč najprej čakala tekma za medaljo, zatem pa kar trije izločitveni dvoboji. V tekmovanje sta vstopila dva nova obraza. Tadej Ambrožič k Jadranu in Angel Stratorski k Triglavu, svojo pripravljenost pa sta morala pokazati že na tekmi za medaljo.

Na poligonu Gradbišče se je nato odvil silovit boj za medaljo. Pri ženskah so se predstavnice rdeče ekipe bolje izkazale in zasedle vsa tri mesta v finalu. Tudi pri moških smo spremljali hitre in eksplozivne tekme, a prehitri za konkurenco so bili Teo, Tim in celo novinec Tadej. Žensko medaljo si je prislužila Lina, že svojo drugo, v moškem taboru pa je prvič slavil Teo.

Tekmovanje se je nadaljevalo z dvoboji znotraj ekip. Klemen Kopina je zaradi poškodbe rame moral končati tekmovanje. Njegovo mesto na internem izločitvenem dvoboju je zato zasedel naslednji statistično najšibkejši član modrih. To je bil Michael. Teo mu je za nasprotnika določil Jana.

Pri Jadranu je prvi moral v ring Aleš, Rozi pa mu je nasproti postavila Borisa. Notranji dvoboji so bili kratki. Pri Triglavu je Jan gladko premagal Majkla s 3:0. Pri Jadranu je enak rezultat dosegel Boris proti Alešu. Dobili smo dvobojevalca finalnega izločitvenega spopada: Majkla in Aleša.

Glavni izločitveni dvoboj je bolje začel Michael, a je Aleš takoj izenačil. Michael je nato še enkrat povedel, a bilo je opaziti, da so mu pešale moči. Aleš je pokazal vzdržljivost maratonca in ponovno izenačil. Vse do rezultata 3:3. Napetost je bila na višku, nato pa presenečenje: zadnjo točko je dobil Aleš, ki je z nepopustljivo voljo iz zavetrja prehitel Michaela ob koncu in si podaljšal bivanje v Exatlonu.

Do zdaj najdaljši dan Exatlona Slovenija se je tako končal z odhodom Michaela. Sledilo je čustveno slovo med Triglavani, ki so sicer po zmagah krepko vodeči, a so zdaj na izločitvenem dvoboju že drugič zapored izgubili svojega člana.

Kako je bilo videti nadvse čustveno slovo Michaela od sotekmovalcev, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.