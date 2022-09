Je res to razlog za slabše predstave Borisa v Exatlonu? #video

V oddaji Exatlon: Brez cenzure, ki jo na Planetu ujamete vsako soboto ob 19.45, so se voditeljica Jasna Kuljaj in sokomentatorja Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp dotaknili tudi domnevne romance med Karolino in Borisom iz ekipe Jadran. Po mnenju lanskega zmagovalca Exatlona so prav ljubezenski metuljčki krivi za slabše predstave Borisa na poligonih.

Ekipa Jadran je v prejšnjem tednu po nekaj zmagah pridobila samozavest in tako so vstopili tudi v nov teden. Razpoloženje sta jim nekoliko pokvarila poraza na tekmi za vilo in prednost. Najbolj nezadovoljen je bil ob tem Boris, ki nikakor ne najde prave forme in le s težavo osvoji kakšno točko.

Kaj bi lahko bil razlog za njegove nekoliko slabše predstave na poligonih, so ugotavljali tudi v zadnji komentatorski oddaji Exatlon: Brez cenzure, kjer so se pogovarjali o njegovi domnevni nekoliko večji naklonjenosti do sotekmovalke Karoline.

"Meni je zanimivo, kako to vpliva na njega in na njo. Se mi zdi, da ona cveti, zmaguje, dobila je medaljo in tako naprej. Medtem ko je on morda začel razmišljati z eno drugo glavo," je povedal Franko in nasmejal Jasno Kuljaj. Dodal je, da Borisu na poligonih ne gre in da se je veliko spotikal. Vsi trije komentatorji so se po drugi strani strinjali, da Karolina v zadnjih dneh cveti.

"Ženska se ob takšnih situacijah polni, moški se pa prazni," je svoje videnje predstavil Chorchyp in razložil, da se je pri tem naslonil na kitajsko metafiziko. Več v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Tekmovalce v nocojšnji oddaji čaka prva tekma za obstoj. Ekipa, ki bo nocoj izgubila, bo v izločitveni dvoboj morala poslati vsaj enega svojega tekmovalca.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

