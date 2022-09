Tako je Franko Bajc šokiral Jasno Kuljaj #video

Ko je voditeljica Jasna Kuljaj napovedala stalno rubriko v oddaji Veselje tedna, je izpostavila Michaela Lovreca in njegovo osupljivo imitacijo tiranozavra, ki jo je uprizoril ob eni izmed zmag na poligonu. "To me je res nasmejalo," je dejala, Chorchyp pa je hitro dodal, da lahko nekaj podobnega izvede tudi Franko Bajc.

"Jaz bi mu lahko bil konkurenca," se je nasmejal Franko in razkril, da so to počeli že v prejšnji sezoni. Nato je na prigovarjanje Chorchypa pokazal svojo različico tiranozavra, ki pa je malce bolj shiran in brez trebuha. Voditeljica kar ni mogla verjeti svoji očem, kam je Franku uspelo skriti njegov trebuh. Več v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

