Prihaja Včasih smučam hit, včasih pa počas 2? #video

Druga sezona Exatlona je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu. Nocoj ne zamudite nove tekme za vilo med rdečo in modro ekipo. Le kdo bo močnejši tokrat?

Vsi se zagotovo še spominjate glasbenega prvenca Včasih smučam hit, včasih pa počas iz 90. let, ko se je z rap glasbo ukvarjal Jure Košir. Voditelj Exatlona ima še vedno oboževalce iz tistega časa, ki si ga želijo spet videti in slišati. Te časi so za mano, pravi Jure, čeprav si kdaj z "veterani" v ožjem krogu še vedno zapojejo. Več v zgornjem videu.

V spodnjem posnetku si lahko ogledate, kako je bil pred leti Jure Košir slišati med rapanjem. Na odru se mu je takrat pridružila tudi smučarka Tina Maze.

V 90. letih je sodeloval z raperjem Klemnom Klemnom, ki ravno te dni praznuje 20. obletnico svojega glasbenega prvenca. Ob jubileju je na nastop povabil tudi smučarskega asa Jureta Koširja, a je Jure moral žal odkloniti, saj bo zaradi snemanja Exatlona odstoten kar tri mesece. Koncert ob 20. obletnici bi moral biti že pred dvema letoma, a je stanje v državi zaradi epidemije covid-19 koncert zamaknilo v boljše čase in na prijetnejše prizorišče.

