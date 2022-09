Po nasvet se obrne tudi nanj #video

Zarečenega kruha se največ poje. To je spoznal tudi voditelj Exatlona Jure Košir, saj je trdil, da sam ne bo dejaven na družbenih omrežjih in da tega ne potrebuje. Danes mu niti TikTok ni povsem neznan, in če bi bilo treba, dopušča možnost, da bi profil odprl tudi na tem družbenem omrežju. O tem, kaj spada na splet in kaj ne, se doma pogovorijo, dekleti pa sta že skoraj odrasli, tako da se tega zavedata. Pri sinu je teh težav manj, saj ni zelo dejaven na tem področju. Jure priznava, da se tudi sam kdaj obrne nanj.

Juretu na Instagramu sledi več kot 20 tisoč ljudi, med zadnjimi družinskimi objavami pa je spodnja s sinom. Če niso skupaj v hribih oz. se ne ukvarjajo s športom, si vsi skupaj radi ogledajo kakšen dober film ali tekmo. Najstarejša hči Alina pravi, da sta si z očetom podobna po značaju, saj sta oba trmasta, druži pa ju tudi podoben smisel za humor. Druga hči Anika si z očetom deli ljubezen do glasbe. Sin Jalen je ljubitelj košarke, zato je Jure še toliko bolj ponosen, če je njihov skupni čas povezan z gibanjem in športom.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu. Ob sobotah zvečer ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.