Jadran končno do prve zmage v Exatlonu #video

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45, je modra ekipa Jadran končno zabeležila prvo zmago. Po sedmih zaporednih porazih so slavili na pomembni tekmi za obstoj.

Večerne tekme so vedno poseben izziv. A tokratna je bila obenem še tekma za obstoj, zato je bilo ozračje pred začetkom precej naelektreno. Pekel je namreč poligon, ki se ga še od lani spomnimo zlasti po peklenskem tempu.

Na tokratnih tekmah za obstoj so ogrožena dekleta obeh ekip. Na strani Triglava to pomeni, da bosta v primeru poraza v izločitveni dvoboj morali Anamarija in Lina. Obe novinki sta namreč prvi teden na varnem.

Prvi dve zmagi so zabeležili pri Jadranu, potem sta si ekipi izmenjevali zmage, nato pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega: val zmag ekipe Jadran in njihovo vodstvo z 8:4. A nadaljevanje je znova začelo kazati na staro težavo Jadrana. Vzdržati pritisk nasprotnikov do konca. Tri zaporedne zmage ekipe Triglava njihov zaostanek znižajo na 8:7.

Ampak zgodovina se včasih ne ponavlja. Točki Pike in Luke končata nepremagljivost ekipe Triglav in Jadranu prislužita prvo zmago letos. Slavje je bilo nepopisno. Več v zgornjem videu.

Na izločitevni dvoboj se je tako avtomatsko uvrstila statistično najšibkejša tekomovalka Triglava Anamarija. Če jutri izgubijo še drugo tekmo za obstoj, bo izločitevni dvoboj tokrat obarvan rdeče. Kaj sta ob tem povedali tekmovalki, ki bosta morali morda v izločitveni dvoboj, si poglejte v spodnjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

