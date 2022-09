Ste vedeli, da se je v šovu poročil nečak nekdanjega izjemno uspešnega šprinterja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do četrtka lahko ob 21.30 na Planetu spremljate ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. V njem se je včeraj poročil tudi Joshua Christie, ki je nečak znanega britanskega šprinterja. Za ženo je vzel Amy Christophers.

Joshua Christie je eden od 16 kandidatov, ki so dobili možnost sodelovanja v britanski različici eksperimenta Poroka na prvi pogled. Joshua pa ne slovi samo po tem, ampak je poleg tega tudi sedem let igral rugby za Jamajko, izkušnje ima pa tudi z resničnostno televizijo, saj je leta 2019 sodeloval v britanskem resničnostnem šivu Shipwrecked.

Poleg tega pa je za nameček Joshua tudi nečak legendarnega sprinterja Linforda Christieja, ki slovi po tem, da je osvojil zlate medalje na vseh najpomembnejših tekmah za britanske atlete, torej na olimpijskih igrah, svetovnem in evropskem prvenstvu ter igrah Commonwealtha.

Joshua Christie in Amy Christopher sta uspešno vstopila v ljubezenski eksperiment. Foto: Red Arrow Studios Slavnega kandidata so strokovnjaki v šovu združili z Amy Christopher, ki je prav tako že dobro poznana britanskemu občinstvu. Bila je erotični model, ta poklic pa je opustila, da se je lahko izobrazila za novinarko in tako začela podajati športne novice v medijih. Natančneje gre za športno novinarko za Racing TV.

Na poroki in po poročnem obredu je bilo videti, da sta se mladoporočenca dokaj dobro ujela. Kaj pa se bo med njima dogajalo na medenih tednih?

