Vas zanima, kateri od britanskih parov so ostali skupaj?

V zadnjih epizodah šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo smo lahko zadnjih pet parov spremljali na zaključnih slovesnostih, kjer so se vsi odločili ostati skupaj tudi po koncu eksperimenta. Več tednov po vrnitvi v realnost pa so se vrnili na ponovno srečanje s strokovnjaki, kjer so razkrili, ali so ostali skupaj ali ne.

V včerajšnji epizodi šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo so se vsi pari ponovno zbrali. Srečanja se je udeležilo prav vseh 16 kandidatov, ki so tokrat sodelovali v britanski različici ljubezenskega eksperimenta. Kandidati so se sprva družili sami, nato pa so se jim pridružili strokovnjaki. Najprej so pogledali posnetek utrinkov z njihovih porok, ki je s svojo romantiko pogrel srca prav vseh.

Vsak od parov je nato sedel pred strokovnjake, na hitro obnovil dogajanje v šovu in povedal, zakaj se razmerje ni obdržalo. Pari, ki so se na zaključnih ceremonijah odločili skupaj vstopiti tudi v resnični svet, pa so se s strokovnjaki pogovorili predvsem o razmerju po koncu snemanja in razkrili, zakaj so bili pri tem uspešni oziroma neuspešni.

Tayah in Adam ostajata skupaj. Foto: Red Arrow Studios

Na zaključnih slovesnostih so se v resnični svet skupaj odpravili Matt in Daniel, Franky in Marilyse, Joshua in Amy, Tayah in Adam ter Morag in Luke. Od teh petih parov so skupaj do snidenja s strokovnjaki ostali samo še trije: Matt in Daniel, Tayah in Adam ter Franky in Marilyse. Kje se je zataknilo pri preostalih dveh?

Joshua in Amy sta pojasnila, da je bilo zanju usodno to, da se po finalni slovesnosti nista videla deset dni. Amy je povedala, da se je za tisti čas vrnila domov, saj je morala urediti določene stvari, in razburjeno dodala: "Če izgubiš čustva v desetih dneh, ali so bila sploh resnična, prekleto?" Joshua je dejal, da ga je pri vsem skupaj zmotilo samo naslednje: "Med eksperimentom sem bil dober, nato pa me je postavila na stranski tir. Veliko prenesem, ampak nekje sem postavil mejo."

Morag je o svojih težavah z Lukom razkrila: "Od trenutka, ko sva zapustila eksperiment, me Luke ni niti enkrat poklical. In z vsakim dnem, ko se nisva slišala, sem postajala bolj jezna."

Luke je v svojo obrambo nato dejal: "Po koncu eksperimenta sem še vedno čutil, da Morag ni 100-odstotno pri stvari. Odločil sem se, da ne bom pritiskal nanjo, zato sva se strinjala, da ji bom dal čas. Nisem je klical, sem ji pa pisal čez ves dan. Ko sva enkrat govorila, pa mi je rekla, da noče biti v razmerju z menoj." Morag je dodala, da je nikoli ni vprašal, ali bi bila njegovo dekle, Luke pa je odvrnil: "Zakaj, za vraga, sva potem šla čez celoten eksperiment?" Prepir se je za tem samo še stopnjeval, zakonca pa sta s kavča odšla precej nezadovoljna.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo se je na Planetu tako zaključil

