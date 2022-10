Ta britanska nevesta je na loteriji zadela kar 2,5 milijona funtov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo ste lahko že dodobra spoznali Marilyse, ki je v šovu poročena s Frankyjem. Osebna trenerka in mama dveh otrok se je rodila v premožni družini, ki se je morala spopasti z bankrotom, nato pa se jim je sreča obrnila, saj je Marilyse na loteriji vplačala listek, s katerim je zadela kar 2,5 milijona funtov!

Marilyse prihaja iz premožne družine, ki je na zemljevid postavila britansko mesto Batley s slavnim Variety klubom. Njen oče Jimmy Corrigan je bil njegov lastnik, njegova žena (Marilysina mama) pa je bila tudi glamurozni model, rojen v milijonarski družini.

V času zakona staršev je britanska nevesta živela v 27-sobni hiši, ampak stroški, ki jih je prinašalo lastništvo Variety kluba, so za družino kaj hitro postali preveliki. Že v zgodnjem otroštvu so izgubili celotno bogastvo, zakon staršev je razpadel, Marilyse pa se je skupaj s sestrama, bratom in mamo po ločitvi preselila v najeto štiriposteljno hišo.

Srečo pa je pri svojih 15 letih v njihov dom prinesla prav Marilyse, ki je na loteriji vplačala dobitni listek in tako družini prislužila 2,5 milijona funtov. Njena mama je za Daily Mail povedala: "Marilyse je dejansko imela dobitne številke. Po ogledu žreba na televiziji je dejala, da ima vse številke, jaz pa ji seveda, kot lahko pričakujete, nisem verjela! Še sama sem preverila številke, nato pa šla kupit steklenico šampanjca."

S tem denarjem je Marilyse pomagala tudi očetu, ki mu je lahko plačala ustrezno zdravljenje, ko je zbolel za rakom.

