Jadran ostal brez priljubljenega Risa, ki je le s težavo zadrževal solze #video

Dan, ki je bil pred obema posadkama letošnjega Exatlona, ni bil navaden dan. Čakala jih je tako telesno kot tudi čustveno naporna preizkušnja. Najprej tekma za medaljo in še trije izločitveni dvoboji.

In kar je najpomembnejše, po celem dnevu tekem je eden od fantov moral domov. Za svoj obstoj so se borili Angel, Jan, Ris in Marko. Še prej pa se je ekipi Triglav kot zamenjava za Klemna Kopino pridružil Marko Špiler, visokorasli nekdanji atlet iz Brežic.

Tekma za medalje

Tekma za medaljo na poligonu Neo je tudi tokrat potekala v paralelnih dvobojih. V ženski finale sta se uvrstili članici iste ekipe, Lina in Klara, pri moških pa smo videli tudi nekaj taktiziranja, saj je Jan hranil moči za prihajajoči izločitveni dvoboj in prepustil zmago Teu.

V finale sta se uvrstila Tim in Marko, ki se je odločil, da bo poskusil priti do prve medalje, ki bi mu morda prav prišla v kasnejših bojih. Kljub silovitim dvobojem sta si medalji na koncu prislužila dva Triglavana, Lina in Tim. Ni zanemarljivo, da je bilo to za oba že tretje odličje.

Izločitveni dvoboji

Na internih izločitvenih dvobojih sta se za Triglav pomerila Angel in Jan, za Jadran pa Ris in Marko. Oba dvoboja znotraj ekip sta se končala z rezultatoma 3:1. Pri rdečih je slavil Jan, pri modrih pa Marko. Za obstoj v Exatlonu se bosta torej spoprijela Angel in Ris.

Obe ekipi sta ju z glasnim navijanjem spodbujala ob progi in fanta sta se silovito pognala na progo. Prvo točko si je priboril Ris, a Angel je takoj izenačil, nato pa presenetil z natančnim ciljanjem in izbil z enim metom vse koščke zvezde ter rezultat zvišal na 2:1.

Tudi v četrti tekmi je bil Ris na zaključnem ciljanju hitrejši, a se mu je zatresla roka in Angel je to lepo izkoristil. Le še ena točka ga je ločila od zmage in obstanka v tekmovanju. Zadnja tekma, šlo je na vse ali nič. Boris je poskušal poskrbeti za preobrat, a je imel pri ciljanju tudi nekaj smole. Angel pa je to obrnil sebi v prid in zmagal ta izločitveni dvoboj!

Jadran je po rezultatu 4:1 ostal brez svojega priljubljenega člana Risa, ki je bil ob slovesu razumljivo tudi nekoliko čustven, med njegovimi sotekmovalci v Jadranu pa je prevladovalo precej turobno vzdušje.

Kako se je Boris poslovil od svojih sotekmovalcev, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

