Tekmovalcem zastal dih: spektakularna akrobacija na poligonu #video

Novi poligon je nadvse hiter in tekmovalci so bili nad njim takoj navdušeni, čeprav se je zgodilo kar nekaj trkov, ki pa so se na srečo končali brez poškodb. Za najbolj spektakularen vložek na tekmi je poskrbel Teo Čeh, ki je bil na poligonu za nekaj metrov počasnejši od modrega Tadeja Ambrožiča in trčil v enega od krakov vrtljive zvezde.

Čeprav je preostalim tekmovalcem in tudi voditelju Juretu Koširju ob tem zastal dih, je Teo izkoristil svoje akrobatsko znanje in se je polovico kroga odpeljal tako, da se je držal za krak zvezde, v katerega je trčil. Vse skupaj je bilo videti zares spektakularno.

Na koncu je sotekmovalcem priznal, da je po trku komaj zadrževal smeh. Dvoboj je končal brez poškodbe in celo zmagal. Kako je bilo vse skupaj videti, si poglejte v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Končno bomo dočakali tudi prvo mednarodno tekmo v letošnji sezoni. V lanski se je združena slovenska ekipa dvakrat pomerila z Mehiko in na prvem obračunu presenetljivo slavila proti ekipi, ki do tedaj na mednarodnih tekmah še ni poznala poraza.

Tokrat se bo slovenska izbrana vrsta na poligonu pomerila z domačini, Dominikansko republiko.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.