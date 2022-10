Po Exatlonu si želi čim prej ustvariti družino

Kaja je Exatlon zapustila po četrtem tednu in čeprav se je sotekmovalcem v ekipi Triglav pridružila kasneje, se je z njimi močno povezala in njen odhod je bil zato zelo čustven.

"Zelo globoko smo se povezali," pravi in dodaja, da je svoje pri tem naredil tudi orkan, saj je bila ena izmed tistih v hiši, ki so se ga najbolj bali. "Kamere so se malo izklopile in bili smo v temi brez vode in elektrike, tako si še toliko bolj povezan. Vsi smo se tudi malo bolj sprostili."

V Exatlonu se je dobro povezala z vsakim sotekmovalcem posebej in prepričana je, da ko pridejo ven, bodo ta prijateljstva ostala. "Težko izpostavim samo enega, ampak v zadnjih dneh sem se povezala predvsem z Janom. Ko ga spoznaš, ugotoviš, kako je dobrosrčen," je povedala o tekmovalcu, ki sicer s svojim obnašanjem morda najbolj buri duhove. "Deluje svojeglav in trmast, ampak ima zlato srce, ki se ti prikupi."

"V Exatlonu mora biti glava na pravem mestu"

Poleg sotekmovalcev in "detoksikaciji" od telefona, ki jo priporoča vsem, si bo Exatlon najbolj zapomnila po poligonih, njen najljubši je bil Mad Max. Čeprav ji je žal, da ni doživela tudi kakšnega tedna barake, pa priznava, da bi tam morda še bolj do izraza prišla njena šibkost. V Exatlonu moraš namreč biti močan tako fizično ko psihično in Kaja meni, da jo je najbolj zdelalo ravno slednje: "To, da sem čustvena, je bila moja šibkost. To, da sem trmasta in svojeglava je bil moj plus, ampak v Exatlonu mora biti glava na pravem mestu, da prideš do konca."

Kaja med dobrodelno delovno akcijo po orkanu v Dominikanski republiki

Tri nenavadna dejstva, ki jih o Kaji niste vedeli

Kaja je v pogovoru z Igorjem Mikičem, ki si ga lahko ogledate na Instagram profilu Exatlona, razkrila tudi nekaj podrobnosti, ki jih o njej še ne vemo. Mišico je najbolj začudilo njeno priznanje, da zelo rada obiskuje casino in igra ruleto. Zelo rada tudi bere in prebere vsaj eno knjigo na mesec, njena tretja posebnost pa morda potrjuje nekaj, kar se je marsikomu zdel mit: nekoč se ji je namreč med zehanjem izpahnila čeljust in jo je bilo potrebno ponovno naravnati.

Ljubezen iz najstniških dni še vedno traja

Čeprav odhaja domov, pa bo Kaja kmalu znova na istem koncu sveta, saj sta s fantom že prej načrtovala obisk Mehike, kamor se zdaj lahko res odpravita. "Novembra greva v Mehiko, ker sem prej zaključila v Exatlonu. Imava že kupljene karte. Sicer pa si želiva čim prej ustvariti družino," pravi nasmejana blondinka, ki je Igorju tudi zaupala, da sta s fantom skupaj že enajst let, od njenega 16 leta, skupni dom pa si delita tudi s psom, ki sta ga posvojila v Srbiji.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ponovitev pa lahko ujamete od torka do sobote popoldne na Planet 2.



Ob sobotah na Planetu ne zamudite še komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.



Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.