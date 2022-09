Exatlonovka o razpadu ljubezenske zveze: Oba sva jokala kot dež #video

Tekmovalci v Exatlonu so večino časa osredotočeni na tekmovanja na poligonih, vseeno pa si vzamejo čas, da bolje spoznajo svoje sotekmovalce. Med treningom sta se Klara in novinka Maja zapletli v pogovor, med katerim je pogovor tekel tudi o ljubezni.

Klara je v pogovoru Maji zaupala, kako je bila videti njena zadnja partnerska zveza in kaj je pripeljalo do tega, da sta se razšla. Glavni razlog naj bi bil v tem, da sta si bila preveč različna.

"Mislim, da nisem zahtevna, ko pride do ljubezenskih odnosov. V bistvu mi je najbolj pomembna energija, da se razumem s fantom, da se znava skupaj imeti lepo, da je tudi on norec, tako kot jaz, da lahko skupaj hodiva naokoli, potujeva, se zabavava, da si zaupava stvari. To je to."

Čeprav je bila v vezi štiri leta in pol, ji trenutno samsko življenje povsem odgovarja. "Ravno zato, ker se trenutno zelo osredotočam na svojo kariero, ki je še bolj na začetku, in najprej želim to zgraditi," je povedala Klara, ki dela kot osebna trenerka in novičarka na radiu. Tudi sicer rada počne različne stvari, prav zaradi tega, ker se jih zelo hitro naveliča.

Vseeno zanjo konec zveze ni bil enostaven. Povedala je, da sta s fantom ob tem potočila veliko solz, a je prepričana, da je tako bolje za oba. Novinka Maja ji ob tem dejala: "Boš že našla nekoga. Mogoče ga spoznaš tukaj," je rekla v smehu.

