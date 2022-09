Teniška igralka in akrobatka sta novi tekmovalki v Exatlonu #video

Maja Zaman, 21 let, akrobatka, Novo mesto:

21-letna Maja Zaman prihaja iz Novega mesta. Z gimnastiko se je ukvarjala 15 let, vmes je trenirala tudi atletiko. Trenutno dela v trampolin parku kot animatorka in na ta način ostaja v stiku z gimnastiko. Za Exatlon se je odločila, ker je želela izkusiti nekaj novega in ker je zelo tekmovalna, svojo tekmovalnost pa hoče pokazati na poligonih. "Pokazala vam bom, da nisem prišla zaman," je dejala pred vstopom v šov.

Katrin Kostanjšek, 21 let, teniška igralka, Ljubljana:

21-letna Katrin Kostanjšek prihaja iz Ljubljane. Šport je zelo pomemben del njenega življenja. Njen najljubši šport je tenis, v preteklosti se je ukvarjala s plesom. Kar enajst let je trenirala balet in pet let rokenrol. Na Exatlon se je prijavila, ker želi preizkusiti svoje meje. "Zame porazi ne obstajajo, so le ovire do velikih uspehov," je povedala pred vstopom v šov.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

