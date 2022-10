Solze so tekle v baraki: poglejte, kaj je razlog #video

V prejšnji oddaji Exatlon so nas tekmovalci razveselili z zmago nad Dominkansko republiko in izjemnim vzdušjem v združeni ekipi Triglava in Jadrana. Jutro v baraki dan kasneje pa ni bilo tako prešerno, saj so tekle celo solze.

Večina tekmovalcev v Exatlonu preživlja že svoj peti teden, kar pomeni, da so prav toliko časa preživeli v svojevrstnem mehurčku, kjer niso imeli nobenih stikov s svojimi najbližjimi. Prav zato jim ob redkih prostih trenutkih misli pogosto pobegnejo domov in jih zato preplavijo čustva.

Dan po mednarodni tekmi so se tekmovalci iz modre ekipe zbrali na terasi, ob sebi so imeli svoje najljubše predmete, ki so jih lahko prinesli od doma. Ko so govorili o svojem domu in svojih najbližjih, so večino premagala čustva in niso mogli zadržati solz. Kaj je o tem povedala Pika Miškulin, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Izpovedi preostalih tekmovalcev si lahko ogledate v nocojšnji oddaji, v kateri se bodo tekmovalci pomerili tudi na prvi tekmi za obstoj v tem tednu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.