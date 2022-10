Suverena zmaga Slovenije v Exatlonu #video

V oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, je bila tokrat na sporedu prva mednarodna tekma. Ekipi Jadran in Triglav sta se ob tej priložnosti združili v ekipo Slovenije. Slovenci so tekmo suvereno dobili, a to je šele ogrevanje pred naslednjo mednarodno tekmo, ki bo najverjetneje zahtevnejša.

Tekmovalci se tokrat niso zbudili v običajen dan, saj jih je čakala prva letošnja mednarodna tekma proti nasprotnikom iz Dominikanske republike. In kar je najpomembneje − tekmovalci so lahko za hip pozabili, da pripadajo dvema nasprotujočima si ekipama ter začeli razmišljati kot ena ekipa. Še preden so se podali na poligon, jih je Igor Mikič presenetil z obiskom in jih razveselil z dresi slovenske reprezentance v Exatlonu.

Tekma je potekala na enem najzahtevnejših poligonov Exatlona, imenovanem Pekel. Začetek za slovensko ekipo ni bil najbolj obetaven. Prva točka je šla domačinom, kljub temu da so naši v boj poslali Tea, eno močnejših orožij Slovenije.

A naši so se hitro zbrali, strnili moči in izkušnje ter začeli zmagovati. Sledila je serija zmag, nato pa nepopisno veselje v slovenskem taboru. Vsak, ki je vstopil v tekmo, je pokazal, da s ponosom nosi slovenski dres, in pustil srce na poligonu. Domačinom je do konca uspelo dobiti le še dve točki, a naših se ni dalo več ustaviti. Tekma se je končala z rezultatom 10:3, v ekipah pa je prevladovalo tudi pravo prijateljsko vzdušje.

Presenečenj pa za tisti dan še ni bilo konec. Jure je tekmovalcem oznanil, da je bila tokratna tekma le ogrevanje. Že kmalu jih namreč čaka tekma z Mehiko, ki živi in diha za Exatlon. V prvi sezoni je Slovencem že uspelo premagati favorizirane Mehičane. Jim bo tudi tokrat?

