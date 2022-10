Ženin je s tem razkritjem poskrbel za presenečenje in zaskrbljenost staršev

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga lahko od ponedeljka do četrtka spremljate na Planetu, po koncu oddaje Exatlon, so zakonci obiskali družine njihovih partnerjev. Matt in Daniel sta tako obiskala Mattove starše in jima povedala, kako napreduje njuna zveza in kakšni so njuni načrti za prihodnost. Ob tem sta bila starša sprva presenečena, nato pa zaskrbljena.

Matt in Daniel sta prva istospolno usmerjena zakonca, ki sta se podala v britansko različico eksperimenta Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. V njem je za zakonce nastopil čas, da se dobijo s svojimi bližnjimi. Matt in Daniel sta tako obiskala Mattova starša, ki sta jima na kosilu tudi razkrila nekaj podrobnosti o njunem odnosu.

Za prvo presenečenje je poskrbel Matt, ki jim je razkril, da sta si z Danielom že priznala, da se ljubita. "Resno?!" se je sprva začudila mama, očeta pa je zanimalo: "Sta to resno mislila? Ker bi morala." Matt in Daniel sta prikimala, Mattova mama pa je samo dejala: "Dejstvo, da sta si to izrekla tako hitro, je presenetljivo."

Mama pa se ni mogla zdržati, da ne bi zakonca povprašala tudi o njuni prihodnosti po koncu eksperimenta, saj se zaveda, da živita zelo daleč. Matt je pojasnil, da si Daniel zelo želi ostati na Severnem Irskem. "Tam načrtujem, da bi začel svoj posel, saj bi rad odprl meditacijski center, ki bi ljudem omogočil sprostitev in odklop od telefonov in tehnologije," je pojasnil Daniel.

Matt je nato mami priznal, da je tudi sam odprt glede možnosti selitve in da bi moža lahko tako podprl. S to izjavo je požel zelo skrb vzbujajoč izraz svoje mame, kar je opazil tudi Daniel, ki je dejal: "Starša sta postala precej zaskrbljena, ko je Matt omenil, da bi se preselil k meni na Severno Irsko, čemur se ne čudim, saj so kot družina zelo povezani. Videl sem tudi nekaj žalosti v njenih očeh, saj ne bi želela videti svojega sina preseljenega na drug otok."

Bo mamina reakcija vplivala na Mattovo pomembno odločitev, ki lahko prispeva k uspehu oz. neuspehu razmerja njenega sina? Vse to in še več lahko izveste že danes, ko bosta Matt in Daniel skupaj obiskala še Severno Irsko in ko bo Matt dejansko uvidel, v kakšno okolje bi se bil primoran preseliti.

