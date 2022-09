Razburjeni ženin zatrdil: Ta ženska laže!

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka, so se pari ponovno zbrali na skupni večerji. Ozračje je bilo napeto, saj so na dan prišle marsikatere zakonske težave kandidatov.

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo je že dan pred skupno večerjo, med ženskim druženjem, na dan prišla novica, da je Morag pred začetkom šova na družbenih omrežjih pisal in ji fotografije všečkal Joshua, ki je sicer v šovu poročen z Amy. Amy je svojega moža o tem povprašala, on pa ji je na samem to zanikal, obenem pa je na skupni večerji o vsem tem spregovoril tudi z Morag.

Povod za to je dala prav Morag, ki je s svojim možem sedela nasproti njiju in ju vprašala, kako jima gre v zakonu. Joshua je zatrdil, da se imata z Amy dobro, sploh zdaj, ko v odnos vlaga dvesto odstotkov. Pogovor je še nekaj časa potekal relativno sproščeno, vse dokler ni Joshua Morag vprašal, zakaj je Amy rekla, da ji je pisal na družbenih omrežjih.

Joshua je Morag na skupni večerji povprašal o njenih skritih namenih, ki so vplivali na razkritje o preteklih dogodkih. Foto: Printscreen Morag je odvrnila: "Saj ni problem. To je to. Zgodilo se je in zdaj smo dobro, kajne?" Joshua pa ji je odvrnil, da se je sprva vprašal, kdaj je prvič ozavestila, da se je to zgodilo. "Ker jaz iskreno priznam, da se tega ne spomnim." Morag mu je dejala: "Že prvič, ko sem te videla. Zdelo pa se mi je, da boš ti rekel kaj takega."

Joshua je iskreno dejal, da se mu zdi, da želi s tem samo spet zanetiti prepir v njegov odnos z Amy. "Ne vidim smisla, zakaj bi sploh morala to razkriti. Očitno me želiš prikazati kot ženskarja, kar pa nisem. Mislim, da to drugače sploh ni res," je še rekel Morag.

Ta ni mogla verjeti njegovim besedam, saj mu je odvrnila: "Saj nisi resen. Ali mi boš res rekel, da se ne spomniš, da si mi pisal in mi všečkal fotografije?" Joshua ji je zatrdil: "Ne, pri svojem življenju prisežem, da ne." Morag sploh ni mogla verjeti temu, kar je slišala. Joshua je še naprej vztrajal pri svojem, Morag pa je ponovno vprašal, zakaj tega ni razkrila prej. Ta se je branila, da je želela samo zaščititi Amy, obenem pa je Joshuo označila za lažnivca.

"Sam nimam o čem lagati," ji je zatrdil Joshua, povedal pa ji je, da je prej, ko je bil samski, res govoril z veliko ženskami. "To je točno to, kar si – ženskar," mu je zabrusila Morag, Joshua pa se je samo nasmehnil in dejal: "Točno to sem želel slišati, saj me več kot očitno želiš prikazati, kakor da sem še vedno tak moški. Pa nisem, zdaj sem poročen." Na stran Joshue so se postavili tudi drugi kandidati, ona pa se je spraševala, zakaj jo vsi napadajo.

Morag je konec pogovora dočakala v solzah. Foto: Printscreen

Tudi Amy ji je zabrusila: "Sama si iskala to, ko si o tem spregovorila na ženskem druženju." Amy je Alexis nato odpeljala na samo, Matt pa je Joshui svetoval, naj odgovarja za svoja dejanja. Joshua je razburjeno dejal: "Za kaj naj bi odgovarjal, če res ne vem, o čem govori. Kako naj bi si zapomnil njo?" Morag pa je po tem potočila prve solze …

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka takoj po koncu oddaje Exatlon, ki se začenja ob 20.00. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

