To po odhodu iz šova počne izpadla nevesta

Nikita je bila prva nevesta, ki so jo strokovnjaki zaradi agresivnega obnašanja na skupni večerji poslali domov. S čim pa se ukvarja zdaj?

Nikita Jasmine se je v ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo podala z željo po spoznanju življenjskega partnerja. Strokovnjaki so bili prepričani, da je bil zanjo pravi kandidat specialist poslovnega razvoja in model Ant. Že takoj po poroki pa je Nikita razočarano dejala, da strokovnjaki pri tej odločitvi niso upoštevali njenih želja, saj je Ant predstavljal popolno nasprotje od njenih pričakovanj.

Napetost med njima se je na medenih tednih samo stopnjevala, višek je predstavljalo to, da je Nikita v svojega moža vrgla skodelico. Njeno agresivnost je pred vsemi kandidati pokazala tudi na skupni večerji, kjer so jo morali stran od kandidatov pospremiti varnostniki, vse to pa je strokovnjake pripeljalo do odločitve, da na prvi skupni ceremoniji Nikito pošljejo domov.

Po koncu snemanja šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo se je izpadla britanska nevesta najprej odločila, da bo nekaj časa namenila potovanju. Odpravila se je v London in Dubaj, januarja letos pa je ponovno poskusila najti srečo v ljubezni v drugem ljubezenskem šovu Celebs Go Dating. Tudi tam pri tem ni bila uspešna.

Nikita sicer dela kot model za spodnje perilo, odločila pa se je, da bo denar poskušala zaslužiti tudi z ustanovitvijo profila na socialnem omrežju OnlyFans. Tam objavlja zapeljive fotografije, mesečna naročnina pa stane 9,99 funta. Pred tem se je poslužila še ene lepotne operacije. Znano je, da si je dala že dvakrat povečati prsi, da je opravila tri posege liposukcije, da si je dvignila zadnjico in vstavila polnila v ustnice ter ličnice, ni pa izdala, kaj si je popravila tokrat.

