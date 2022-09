S prve skupne večerje so jo morali odpeljati varnostniki

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka po oddaji Exatlon, so se pari po prvem srečanju ponovno zbrali skupaj. Tokrat so se družili na prvi skupni večerji, ki pa se je ni udeležil edini istospolni par eksperimenta, ker je še vedno užival na medenih tednih. Kljub temu ste bili lahko gledalci priča pestremu dogajanju.

Prvo skupno večerjo so z veseljem pričakovali vsi kandidati v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, saj so želeli s svojimi pred kratkim spoznanimi prijatelji deliti svoje vtise o zakonu, obenem pa videti, kakšna sreča ali nesreča je bila z izborom dodeljena njihovim sokandidatom.

Nekateri pari so prišli na večerjo že zelo zaljubljeni, drugi pa ne. Vse odnose so na večerji brezskrbno prekomentirali, prvo večerjo pa je brez dvoma s svojimi izbruhi zasenčila Nikita, ki je v šovu sicer poročena z Antom.

Foto: Printscreen

Nikita se je namreč na večerji spotaknila ob to, da sta imela Alexis in njen mož Jordon zelo slabo izkušnjo z medenimi tedni, v Jordona pa je glede vzroka drezala toliko časa, da je pred celo mizo priznal, da Alexis ni njegov tip ženske. Nikita se je ob tem poistovetila z bolečino sokandidatke, saj ji je bila dobro poznana iz preteklosti.

Z Jordonom sta prepiranje nadaljevala, pri čemer je Nikita začela preklinjati, on pa ji je kot velik nasprotnik uporabe tovrstnih besed dejal: "Začni govoriti po angleško." To je bila pika na i in iz Nikite je izbruhnila huda jeza. Preostali so jo sicer opozarjali, naj se umiri, celo Alexis pa je dejala, da njeni medeni tedni niso najprimernejša tema skupne večerje.

Nikita ji je sicer zatrdila, da jo je želela samo obvarovati pred Jordonovimi besedami, poudarila pa, da jo je najbolj razjezil prav Jordon s svojim komentarjem o njeni govorici. Nikita je jezno odvihrala od mize, njen mož Ant pa je skupini dejal: "Zdaj lahko vidite, s čim se soočam vsak dan."

Nikita se je nato vrnila, ob pristopu do mize pa je ponovno kričala in preklinjala, zato so jo bili s snemanja prisiljeni odvesti varnostniki, ki pa so razkrili tudi, da se njen izbruh po umiku od kamer sploh ni zaključil, temveč komaj dobro začel ...

Že v današnji epizodi lahko spremljate prvo skupno ceremonijo vseh parov. Bodo morebiti Nikitno obnašanje komentirali tudi strokovnjaki? Kakšen vtis pa je pustila na preostalih kandidatih? Vse to in še več izveste že nocoj po koncu oddaje Exatlon!

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka takoj po koncu oddaje Exatlon, ki se pričenja ob 20.00. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.