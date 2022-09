Medeni tedni so bili za ta dva zakonca vse prej kot to …

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga od ponedeljka do četrtka lahko na Planetu spremljate po oddaji Exatlon, ste v zadnjih epizodah lahko spremljali poročne obrede parov in njihove sledeče medene tedne. Na njih sta se najbolj odtujila Jordon in Alexis. Vas zanima, zakaj?

Jordon in Alexis sta v šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo že na poroki kazala določeno napetost, ki ji je botrovala predvsem Jordonova zadržanost. To sta sicer s pogovorom na samem rešila, saj se je ženin nevesti odprl in na prvo žogo bi vsak rekel, da sta imela potencial za uspešno zvezo.

Na medene tedne sta se podala na rajske Maldive, ki jih prenekateri zakonec lahko samo sanja, saj veljajo za idilično destinacijo zaljubljencev. Za Alexis in Jordana pa so bili vse prej kot idilični.

Alexis je namreč tam precej hitro postala skeptična, saj si z novim ženinom nista delila objemov in poljubov. "Sicer se v Jordonovi družbi počutim domače, ampak primanjkljaj poljubov in objemov mi vzbuja dvome. Sama namreč vedno prepustim vodenje v zvezi moškemu, zato sem trenutno zmedena. Ali naj prevzamem vajeti v svoje roke?" je na Maldivih premlevala Alexis.

Z možem sta nato preživela lep večer ob kozarčku pijače, Alexis pa se je opogumila in svojega moža povprašala, ali ga privlači. Jordon ji je odvrnil: "Nedvomno si privlačno dekle, sam pa bolj padam na porjavele plavolaske z modrimi očmi. Vseeno pa si mi tudi ti všeč."

Alexis je to v šovu vidno prizadelo, saj je sama skoraj popolno nasprotje tega, kar običajno privlači njenega ženina. To je bil prvi rdeči alarm, naslednji pa je sledil z aktivnostjo, ki ju je zanju izbral novopečeni ženin.

Jordon namreč obožuje najrazličnejše aktivnosti, tudi tiste, ki se odvijajo na vodi, na drugi strani pa ima Alexis pred njimi oziroma pred globokim morjem velik strah. Jordon je vseeno organiziral, da sta se zakonca skupaj peljala na napihljivem dvosedu, ki ga je za seboj vlekel čoln.

Novopečena britanska nevesta medtem več kot očitno ni uživala, sredi vožnje pa je iz strahu pričenjala preklinjati in kričati. To je Jordon vzel zelo osebno, saj je bil po vrnitvi v zaliv naravnost ogorčen nad tem, da je ženska sposobna izreči toliko kletvic in grdih besed v tako kratkem času. "Sovražim njen govor in njen odnos do aktivnosti. Sam se še s psom ne bi pogovarjal na tako grd način," je po koncu dejal Jordon.

Razočarana Alexis je bila po tej aktivnosti zelo žalostna, ker je smeh moža med vožnjo po morju dojemala kot zasmehovanje, ne kot izraz njegovega uživanja. To jo je tako razjezilo, da je celo snela svoj prstan in dejala, da ne ve, ali še želi biti del zakona.

Po določenem času sta se zakonca nato sestala na "romantični" večerji, kjer je bilo vzdušje vse prej kot romantično. Alexis je sicer ponovno nadela prstan, Jordon pa še vedno ni izkazoval posebne naklonjenosti svoji novi ženi. Po koncu medenih tednov je priznal: "Trenutno sem zelo zafrustriran in niti približno ne pravi jaz. Komaj čakam vrnitev domov. Če je zamenjava žene mogoča, me štejte zraven!"

Že v današnji epizodi vas čaka prva skupna večerja vseh britanskih kandidatov. Bosta Alexis in Jordon z drugimi pari delila svojo slabo izkušnjo z medenih tednov? Bo to morebiti zasenčila prigoda kakšnega drugega para v šovu?

