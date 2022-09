V britanskem eksperimentu smo bili priča prvi istospolni poroki kandidatov

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.30, smo bili včeraj lahko priča istospolni poroki dveh kandidatov. Prvič sta se tako v britanski različici ljubezenskega eksperimenta poročila dva moška, natančneje Matthew Jameson in Daniel McKee.

Britanci so za novih 16 kandidatov v šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo povsem spremenili koncept in izvedbo snemanja šova.

Vpeljali so različne novosti, ki bodo pare v slogu avstralske različice eksperimenta združevale z medsebojnim druženjem na večerjah in skupnih tedenskih ceremonijah. Večjo odprtost pa so šovu izkazali tudi s tem, da so vanj prvič vključili tudi dva istospolno usmerjena kandidata.

Matt in Daniel sta prva istospolno usmerjena kandidata, ki sta v britanski različici ljubezenskega eksperimenta stopila na skupno zakonsko pot. Foto: Red Arrow Studios

Matthew je star 39 let, ukvarja pa se z dobrodelnostjo. Že v prvi epizodi je preostalim kandidatom med njihovim prvim druženjem povedal, da ga je po tem, ko je ugotovil, da je istospolno usmerjen in to začel deliti s svetom, to izoblikovalo v osebo, kakršna je danes.

Daniel, ki prihaja s Severne Irske in šteje 27 let, pa je razkril: "To, da predstavljam polovico prvega istospolnega para, je zame neverjetno pomembno. Na Severnem Irskem je bila istospolna poroka legalizirana šele pred kratkim, kar je naravnost šokantno. Zdaj lahko svojo zvezo delim s svetom, kar se mi zdi izredno pomembno, saj nas ljudje še vedno ne sprejemajo brezpogojno."

Britanski gledalci šova so bili navdušeni nad prisotnostjo prvega istospolnega para. Na družbenih omrežij so namreč zapisali obilico pozitivnih objav, za primer pa lahko preberete spodnjo:

"Ne bom lagala, povsem sem se zaljubila v Matta in Daniela. Res si želim, da bi jima uspelo. Zelo srčkan par sta," je zapisala ena od oboževalk. Foto: Daily Mail

