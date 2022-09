Kot prvi Exatlon zapušča ta tekmovalec #video

Že v uvodu tekme za medalje je Jure tekmovalce presenetil z novim potekom tekme na poligonu WOOP!, in sicer se bodo morali boriti s časom, ne pa neposredno z nasprotniki.

Med dekleti so tokrat tekmovale le štiri tekmovalke. V finale se je poleg Line in Karoline uvrstila še Andreja. Zatem so se na progo pognali fantje. Med prvimi Boris, ki mu ciljanje ni šlo od rok, zato je ostal brez uvrstitve v finale. Tim je medtem s sanjskim tekom dosegel najboljši čas. Z njim sta se v finale uvrstila še Michael in Jan.

V finalu je z razliko le nekaj stotink Lina prehitela Karolino in osvojila svojo prvo medaljo. Pri fantih je z naskokom slavil Tim. V tednu, ko je vse tekme dobila ekipa Triglav, sta tudi medalji romali v njihove roke.

A za nesrečne Jadrance dneva še ni bilo konec. V izločitvenem dvoboju sta se na poligonu Domino Efekt pomerila njihova Marko in Jaka. Marko je hitro povedel z rezultatom 3:0, nato pa je Jaka kljub poškodovani rami uspel osvojiti častno točko, ki je bila njegova sploh prva na poligonih. A končno zmago je takoj zatem dosegel Marko. Domov je kot prvi v letošnjem Exatlonu moral oditi 27-letni Jaka Polak.

Kako se je Jaka poslovil od svojih sotekmovalcev, si lahko ogledate v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

