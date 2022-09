S tem izzivom se trenutno sooča Jure Košir #video

Kot pri vsem drugem sta tudi pri komentiranju pomembna vaja in trening, pravi voditelj Exatlona Jure Košir. Še preden se je odpravil na trimesečno snemanje v Dominikansko republiko, je razmišljal, kako bo lahko gledalcem popestril večere s svojim komentiranjem. Navajen je že, da so njegove vožnje komentirali drugi, zdaj je vloga obrnjena.

"Bo pa verjetno največji izziv v meni, da naredim to športno komentiranje pravo. Se pravi, da bo dovolj dinamično, dovolj čustveno. Sem poslušal druge komentatorje, ki so komentirali moje vožnje, zdaj bom pa jaz mogel komentirati tekmovalke in tekmovalce. Upam, da bom dovolj vzhičen in da bom znal pričarati s svojim glasom neko dodatno vzburjenje."

Kot zanimivega človeka, ki mu jezik dobro teče, pa Jure opiše letošnjega posebnega poročevalca s terena Igorja Mikiča - Mišico. Od ponedeljka do petka lahko oba spremljamo v novih vlogah, Jure pa se je dela z njim veselil že pred odhodom.

