Apokalipsa v Dominikanski republiki #video

Nocoj v Planet 18 ne zamudite zadnjih informacij o diplomatskem sporu med Slovenijo in Srbijo, o draginji med obrtniki v športu in tudi o pomembnem dnevu za naše nogometašice. Pred njimi je odločilna tekma za preboj v dodatne kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2023. Vse to ob 18. uri v Planet 18.