O Franku Bajcu sanja ta znana Slovenka #video

Danes je napočil dan D za vse Exatlon navdušence, že petnajst minut pred osmo se namreč začne najtežja televizijska preizkušnja, v kateri bomo vsak dan od ponedeljka do petka spremljali modro in rdečo ekipo. Letos smo za vas pripravili tudi novost - komentatorsko oddajo -, zato smo vse tri komentatorje danes gostili v oddaji Jutro na Planetu.

Vsako soboto bodo dogajanje v Exatlonu komentirali trije komentatorji, voditeljica Jasna Kuljaj, nekdanji Exatlonovec Denis Porčič - Chorchyp ter zmagovalec prve sezone Franko Bajc. V oddaji bodo poskrbeli tudi za goste presenečenja, Jasna pa je priznala, da priprave na oddajo niso tako pompozne kot na oddajo Exatlon. Ker za to ne potrebuje treningov in fizične kondicije, raje kdaj sanjari o Franku Bajcu, pravi. Obenem pa je priznala, da bo navijala za mamici v Exatlonu, saj si ne predstavlja skakanja po poligonu po 40. letu.

Franko pa je bil realnejši in nam poskušal pričarati tudi dejansko izkušnjo v oddaljeni Dominikanski republiki. "Obljubljajo še težjo sezono, tako da vsi čakamo, kako so se odrezali, sploh prve tekme. Dejansko ni vse tako, kot izgleda na televiziji, tako da se veselim tudi komentiranja. Večina stvari, ko prideš v studio, se na televiziji zdi večjih, potem pa prideš in niti ni tako. Dejansko je pri poligonu ravno obratno. Na televiziji se ti zdi manjši, potem pa prideš tja in dejansko vidiš, kako je velik."

Exatlon že nocoj ob 19.45 na Planetu. Jutro na Planetu pa od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu.

