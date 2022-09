Ekskluzivno: poglejte si prve utrinke iz nove spektakularne sezone Exatlona

Skozi dogajanje na spektakularnih poligonih v Dominkanski republiki nas bo v novi sezoni popeljal nekdanji smučarski as Jure Košir, ki dobro pozna tekmovalni duh in ekstremne fizične izzive in ga bomo prvič videli v takšni vlogi.

"Gre za dobro oddajo, ki vsekakor odstopa od klasičnih resničnostnih šovov. Predvsem mi je všeč, da propagira gibanje in lahko mlade nagovori k treniranju, vadenju spretnosti ter predaja sporočilo, da je timski duh pomemben," pravi Jure. "Mislim, da gre za ravno pravo mero med resničnostnim in tekmovalnim športnim izzivom, zato sem z veseljem sprejel ponudbo za sodelovanje v tem edinstvenem projektu."

Čustva in razpoloženje tekmovalcev in tekmovalk bo v novi sezoni Exatlona preverjal posebni poročevalec s terena Igor Mikič, ki je poligone v prvi sezoni preizkusil tudi sam, zato iz prve roke ve, kakšni so izzivi in pritiski tega športnega tekmovanja.

Rdeča ekipa Triglav

Že lani so se tekmovalci merili na številnih različnih spektakularnih poligonih. Nekateri so bili postavljeni na kopnem, drugi na morju, na nekaterih pa je tekmovalcem delo oteževalo blato. V novi sezoni bo poligonov še več, zato bo zanimivo videti, kako se bodo tekmovalci na njih znašli.

Na koncu prve sezone sta bila za zmagovalca okronana Franko Bajc in Marjanca Polutnik, ki sta poleg pokala prejela še vsak po 50 tisoč evrov. V novi sezoni se bo za zmago potegovalo novih šestnajst tekmovalcev, ki bodo razdeljeni v dve ekipi.

Modra ekipa Jadran

V rdeči ekipi Triglav bomo spremljali znane obraze in predvsem uveljavljene športnike, v modri ekipi Jadran pa bodo njihovi izzivalci, vrhunsko telesno pripravljeni športni navdušenci.

Že v prvi oddaji bomo tekmovalce lahko pobliže spoznali, takoj zatem pa jih že čaka prva tekma - tekma za vilo. Na povsem novem poligonu bodo tekmovalci že lahko spoznali, zakaj Exatlon velja za najtežjo preizkušnjo na televiziji.

Priče bomo tudi prvi poškodbi. Bo za tekmovalca oziroma tekmovalko že usodna za nadaljevanje tekmovanja? Več v zgornjem videu.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija bo prvič na sporedu že v ponedeljek, 5. septembra, ob 19.45 na Planetu. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.

