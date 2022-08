"Mikiču bom pokazal, kdo je prava mišica"

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Šport predstavlja velik del mojega življenja, ob tem pa sem si tudi od nekdaj želel nastopati v resničnostnem šovu, prav Exatlon pa zajema oboje.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš favorit (najljubši tekmovalec in zakaj)?

Najbolj so me navdušili poligoni, ki so polni adrenalina. Na teh se tekmovalci ne ozirajo na strah in dajo vse od sebe, saj je v igri visoka denarna nagrada, prav tako pa se hočejo izkazati pred svojo ekipo. Moj favorit je bil Igor Mikić, ne samo zato, ker je bil dober tekmovalec ampak tudi zanimiva in zabavna oseba za gledalce šova.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalec Exatlona?

Ker sem "prštiman k puška" (smeh, op. p.).

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Denarna nagrada bi mi pomagala pri nakupu svojega stanovanja.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Fizično se nisem nič kaj posebno pripravljal, ker se že od nekdaj redno in intenzivno ukvarjam s športom in vsak dan poskušam biti boljši. Prav tako se tudi psihično nisem pripravljal, saj bom to izkušnjo lahko vzel kot indikator svoje psihične pripravljenosti.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

V otroštvu sem se ukvarjal z mnogimi športi, potem pa sem se začel ukvarjati s fitnesom, ki me je popolnoma prevzel. Rad pa tudi igram tenis, kolesarim in hodim v hribe.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Moj največji dosežek je opravljen študij na fakulteti za strojništvo, kjer me čaka samo še zagovor magistrske naloge. Najbolj ponosen sem na svojo disciplino, ki sem jo razvil tekom študija, kjer sem imel ogromno dela z učenjem in sem se moral odrekati številnim zabavam in druženju s prijatelji.

So vas gledalci že lahko zasledili v medijih?

Pred kratkim sem se pojavil v videospotu pevke Senidah.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Prosti čas najraje preživljam v družbi svojih prijateljev, s katerimi se lahko popolnoma odklopim od zunanjega sveta, saj smo si karakterno zelo podobni. Radi hodimo na zabave in se družimo ob raznih športnih aktivnostih.

Ste samski ali v vezi?

Pred odhodom v Exatlon sem se spoznal s punco, s katero sem se ujel kot še z nobeno do zdaj. Stvari med nama še niso popolnoma definirane, ampak sem prepričan, da je ona prava zame.

Kdo so vaši vzorniki?

Trenutno se zgledujem po lastniku angleške znamke z oblačili Represent. Ime mu je George Heaton. Z bratom je ustvaril zelo uspešno znamko, ki je zdaj prepoznavna po celem svetu. Ob vsem trdem delu vedno najde čas za šport in je fizično ter kondicijsko izjemno dobro pripravljen.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Najbolj se bojim tega, da se v baraki zaradi vročine ne bom mogel dobro naspati. Glede spanja sem kot dojenček. Bojim se tudi komarjev, saj me njihovo "piskanje" blazno živcira in me bo držalo pokonci celo noč (smeh, op. p.).

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

Sem zelo strpen in vedno poskušam najti skupno točko in kompromis. Ob prepiranju se najraje umaknem.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Domotožje me ne skrbi kaj dosti, saj sem bil že večkrat v življenju za daljše obdobje odsoten od doma. Najbolj bom pogrešal družinske člane, mojo bodočo ženo, prijatelje in kužke.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

To zame ne bo predstavljalo nikakršnega problema. Ravno pred kratkim sem sam prakticiral "odklop" od družbenih omrežij in sem en mesec preživel brez uporabe aplikacij. Na družbenih omrežjih ne preživim veliko časa, uporabljam jih takrat, ko nimam za početi kaj pametnejšega. Najraje objavljam neumnosti, ki jih počnemo s prijatelji.

Ali radi potujete? Katera je vaša najljubša destinacija?

Zelo rad potujem in to poskušam početi čim večkrat. Najraje obiskujem odročne države, v katerih se kultura popolnoma razlikuje od naše, saj tako lahko vidim in izkusim, kakšno življenje živijo drugi. Pol leta sem živel v Valencii, kjer sem bil na izmenjavi.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Zabaven, živahen, zaupljiv.

Katera je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Že veliko ljudi mi je reklo, da so zaradi mojega videza presenečeni, da sem doštudiral fakulteto za strojništvo (smeh, op. p.).

Koga od lanskih tekmovalcev bi z veseljem izzvali, da se pomerita na poligonu, in zakaj?

Igorja Mikiča, da mu pokažem, kdo je prava mišica (smeh, op. p.).

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že 5. septembra.

