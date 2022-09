V Exatlon se podaja tudi nekdanji profesionalni nogometaš

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Prijavil sem se na pobudo prijateljev, ker menijo, da se bom v tem šovu res dobro odrezal, glede na to, da se že vse življenje ukvarjam s športom in v tem uživam.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Moram priznati, da prve sezone nisem spremljal v živo, sem si jo pa nato kasneje ogledal, da bi videl, kako šov poteka.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalec Exatlona?

Vsak tekmovalec ima priložnost, da postane zmagovalec Exatlona, jaz se bom pa seveda kar najbolj potrudil, da pokažem vse, kar zmorem.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Z zmago bi kupil barako v Dominikanski republiki in po končanem šovu ostal kar tam (smeh, op. p.).

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Pripravljam se, kot sem se tudi do zdaj na vsa pomembna športna tekmovanja - redno treniram in to je to.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Pri petih letih sem pričel z igranjem nogometa, ki me spremlja od takrat dalje. Najprej sem igral “normalen” nogomet, nato pa me je pot zanesla v dvoranski nogomet. Lansko leto sem igral v nemški Bundesligi v Stuttgartu in postali smo državni prvaki, to je bil prav poseben občutek. Najbolj pa sem ponosen na to, da sem lahko zastopal slovenski grb v mlajših nogometnih selekcijah do osemnjastega leta in za slovensko reprezentanco dosegel tudi dva zadetka.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosen na to, da izhajam iz družine, ki me je naučila dobrih vrednot in tega, kako zelo so v življenju pomembni odnosi z bližnjimi.

Kakšne so vaše izkušnje z mediji? Ste se že kje pojavili?

Seveda, vsak večer pred spanjem imam glasbeni nastop pod prho (smeh, op. p.). Drugače pa nič posebnega, nekaj intervjujev po tekmah.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Svoj prosti čas najraje preživljam s svojo psičko Tili in seveda s svojimi prijatelji. Rad se odpravim na izlet v naravo, v hribe, na morje. Poleg športa, ki je del mojega vsakdanjika, zelo rad tudi potujem.

Ste samski ali v zvezi?

Samski.

Kdo so vaši vzorniki?

Cenim vse, ki so sami in z veliko truda uspeli doseči svoje cilje, nimam pa prav določenega vzornika.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Iskreno se ničesar ne bojim, ker sem neustrašen.

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

To pa boste kmalu lahko videli na Planetu (smeh, op. p.).

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Z domotožjem zagotovo ne bom imel težav, saj sem zaradi nogometa bival že v več državah in tudi veliko potoval.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

To mi bo predstavljalo velik izziv, saj veliko časa preživim na telefonu, predvsem uporabljam Instagram.

Ali radi potujete?

Na potovanja se odpravim vedno, ko mi to dopušča čas, saj menim, da so potovanja nekaj neprecenljivega. Zelo rad potujem tudi sam, med drugim sem bil na Tajskem, v Španiji, v Turčiji … Solo potovanja mi predstavljajo izziv, saj menim, da se tako lahko veliko več naučiš o tuji kulturi in načinu življenja v teh državah. Zelo se veselim obiska Dominikanske republike, saj sem si vedno želel obiskati Karibe.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Zanimiv, pozitiven, nepredvidljiv.

Koga od lanskih tekmovalcev bi z veseljem izzvali, da se pomerita na poligonu in zakaj?

Zmagovalca Franka seveda.

