V Exatlonu tudi državna prvakinja v akrobatskem rokenrolu

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Za Exatlon sem se odločila, ker potrebujem nov izziv in da z Exatlonom dokažem, da sem dobro trenirala zadnji dve leti.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Najbolj so me navdušili poligoni, saj so bili zelo izvirno sestavljeni in raznoliki. Moj najljubši tekmovalec je bil Žan Luka Konjar, ker se mi je zdel zelo zbran, umirjen in pošten.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalka Exatlona?

Menim, da bi ravno jaz lahko postala zmagovalka, ker sem zelo tekmovalna in znam sodelovati v ekipi. Poleg tega mislim, da sem tudi telesno dobro pripravljena.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Nekaj denarja bi porabila za izobraževanja, večino pa bi investirala.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Čim manj poskušam razmišljati o tem, kaj me čaka, želim se samo prepustiti izkušnji. Fizično pa največ časa posvečam nabiranju kondicije.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Najprej sem trenirala smučanje, nato ritmično gimnastiko, gimnastiko in akrobatski rokenrol, nazadnje pa še atletiko. Največji dosežek je verjetno prvo mesto na državnem prvenstvu v akrobatskem rokenrolu.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Moj največji življenjski dosežek je, da sem se naučila discipline in trdega dela tako na športnem kot šolskem področju, saj menim, da sem le tako lahko prišla tako daleč.

So vas gledalci že lahko videli v medijih?

Nastopala sem v nekaj reklamah kot otrok in najstnica ter v enem filmu, lani pa sem vodila tudi oddajo Na kolo, ki so jo predvajali na družbenih omrežjih.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

V prostem času najraje hodim na sprehode s kužkom in fantom, berem in raziskujem ter pogledam kakšen dober film ali serijo.

Ste samski ali v zvezi?

Sem v zvezi, septembra bo dve leti.

Kdo so vaši vzorniki, priljubljene medijske osebnosti?

Moji vzorniki so predvsem tuje osebe, ena večjih je gimnastičarka Simone Biles.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Najbolj se bojim, da se ne bi ujela z ekipo, strah pa me je seveda tudi insektov (smeh, op. p.).

Kako ponavadi rešujete nesoglasja?

Nesoglasja ponavadi rešujem s pogovorom, nočem se odzvati prehitro in vedno rada slišim, kaj imajo drugi povedati.

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Glede domotožja me ne skrbi. Najbolj bom verjetno pogrešala kužka, saj edini ne bo razumel, kje sem.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

Zame bo odklop od družbenih omrežij super, saj sem se tudi sama že večkrat odločila za "razstrupljanje". Odkar več objavljam na Instagramu in TikToku, na družbenih omrežjih preživim kar precej časa, kar včasih lahko postane zelo naporno.

Ali radi potujete?

Potujem občasno, najljubša destinacija so topli kraji.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Pozitivna, vztrajna, borbena.

Koga od lanskih tekmovalcev bi z veseljem izzvali, da se pomerita na poligonu, in zakaj?

Marjanco, da bi videla, ali lahko premagam zmagovalko (smeh, op. p.).

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že 5. septembra.

