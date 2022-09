Ne boste verjeli, kakšne hišne ljubljenčke ima Exatlonovka

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

Obožujem tekmovanja, adrenalin in nove preizkušnje. To je del mene, zato že nestrpno odštevam dneve do začetka Exatlona.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

Navdušili so me predvsem poligoni. Sama sem jih videla prvič, saj oddaj iz drugih držav si pred tem nisem ogledala. Od tekmovalcev mi je bila najbolj všeč Marjanca. Navdušila me je predvsem s svojima borbenostjo in predanostjo.

Foto: Blaž Vatovec

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalka Exatlona?

V življenju sem bila postavljena pred veliko ovir, ki so na začetku delovale nepremagljive. Verjamem, da bom premagala tudi te, na Exatlonu, saj sem res borbena oseba in zastavljenim ciljem sledim, dokler jih ne izpolnim.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Denar bi vložila v samostojno poslovno pot.

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Svojo fizično pripravljenost sem dobila na rednih treningih − atletskih in plavalnih. Pri tem mi je pomagal fant Aleksander, ki je bil nekoč profesionalni plavalec. Glede psihične pripravljenosti pa menim, da me pri tem rešujeta osredotočenost in močna želja. K temu štejem še podporo družine. Res sem jim hvaležna, da stojijo za mano in verjamejo vame.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali (oz. se še) in kateri so vaši največji dosežki?

Sedem let sem trenirala atletiko. Moje discipline so bile tek na 100 metrov, tek na 200 metrov, skok v daljino in štafeta 4 x 100 metrov. Zdaj se rekreativno ukvarjam s plavanjem in tenisom.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosna nase, da sem danes to, kar sem. Življenje me je namreč večkrat preizkušalo in ni bilo vedno lahko najti prave poti.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Prosti čas najraje izkoristim za sprehod, šport, rada imam tudi razvajanja, zato v zimskih mesecih pogosto obiščem savno. Druženje z družino in prijatelji mi vedno napolni baterije, zato prosti čas rada preživim tudi v njihovi družbi.

Ste samski ali v zvezi?

Imam fanta, s katerim sva skupaj eno leto.

Kako po navadi rešujete nesoglasja?

Prisegam na pogovor. Sem zelo odkrit odkrit tip človeka in vedno povem resnico, ko me kaj zmoti. Kot vsi ljudje, tudi sama delam napake, zato mi tega ni težko priznati in se opravičiti.

Vas skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Glede na podporo domačih moram prav razmisliti, koga ali kaj ne bom (smeh, op. a.). Vsekakor bom najbolj pogrešala fanta Aleksandra, ki je bil pri pripravah na Exatlon moj največji motivator, in seveda družino ter prijatelje.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

To bo tudi zame nov izziv, saj je to postalo nepogrešljiv del vsakdana. Imam tudi tako službo, da se temu težko izognem. V povprečju sem na telefonu od štiri do pet ur dnevno. Vseeno mislim, da bo potrebna popolna osredotočenost na tekmovanje v Exatlonu in telefonov ne bomo pogrešali.

Katera zanimivost o vas bi utegnila presenetiti gledalce Exatlona?

Sem ljubiteljica mačk, ampak ne navadnih (smeh, op. a.). Fant ima doma dve divji mački servala, za kateri pomagam skrbeti. Imamo tudi "bengale". Gre za mačke z leopardjim vzorcem. Trenutno imamo mladičke za oddajo, snežne "bengale" in navadne. Mi je kar malo težko, saj bodo dom zapustile, ko me ne bo v Sloveniji in zato jih ne bom mogla še enkrat "pocrkljati".

Eden od servalov, za katerega pomaga skrbeti Exatlonovka Tjaša. Foto: Instagram

Ali radi potujete?

V tujini še nisem živela in tako bo Exatlon moja prva izkušnja, ko bom toliko časa preživela zdoma.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Borbena, trmasta, pozitivna.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planet vrača že 5. septembra.

