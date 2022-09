To je najstarejši tekmovalec v letošnjem Exatlonu

Zakaj ste se odločili, da se preizkusite v Exatlonu?

V bistvu me je navdušila prejšnja sezona, malo je pripomogla k temu tudi hčerka, vseeno pa sem prijavnico izpolnil bolj za šalo.

Kaj vas je najbolj navdušilo v prvi sezoni Exatlona in kdo je bil vaš najljubši tekmovalec?

V prvi sezoni me je navdušila raven tekmovanja, akcija, ki se je odvijala na poligonih. No, pa da bom iskren, tudi dekleta (smeh, op. p.). Med mojimi najljubšimi tekmovalci je bil vsekakor Chorchyp zaradi svoje iskrenosti, modrosti in pozitivnega ter bojevitega razmišljanja.

Zakaj menite, da bi lahko ravno vi postali zmagovalec Exatlona?

Verjetno se vsi hvalijo, jaz se ne bom (smeh, op. p.). Vse, kar lahko rečem, je, da sem borec, da sem kar motorično sposoben in da sem med starejšimi tekmovalci letošnje sezone, kar me bo najbrž obvarovalo pred mladostniško zaletavostjo (smeh, op. p.).

Kako ste se pripravljali na Exatlon?

Fizično sem vedno aktiven, je pa res, da od takrat, ko so me povabili na testiranja, treniram do trikrat na dan. Moč, kondicijo in gibčnost. Sicer se z vsem skupaj za zdaj še ne obremenjujem, a verjamem, da bo to prišlo za mano. Ker sem spontan, bom o tem razmišljal, ko bo prišlo do tega.

S katerimi športi ste se v življenju ukvarjali in kateri so vaši največji dosežki?

Začel sem s košarko v mladih letih, vmes sem igral tudi nogomet in odbojko. Rad smučam, bordam, vejkam in hodim v fitnes. Zadnjih petnajst let se ukvarjam z borilnimi veščinami, v prvi vrsti z aikidom, kjer imam tudi črn pas. Malo treniram tudi brazilski jujutsu in mešane borilne veščine.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Najbolj ponosen sem na svoja otroka. Ponosen sem tudi na to, da sem prilezel do črnega pasu v aikidu.

Kakšne so vaše izkušnje z mediji?

Z mediji se še nisem srečal, nekajkrat sem se preizkusil pred fotoaparatom. Pravijo mi tudi, da zelo lepo pojem, ampak da me je težko poslušati (smeh, op. p.).

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Najraje preživljam čas z svojimi bližnjimi in prijatelji. Sem zelo socialen človek, ki bi brez družbe težko preživel. Med ljubšimi hobiji sta definitivno odbojka na mivki in pikado.

Ste samski ali v zvezi?

Sem v zvezi, imam pa dva otroka iz prejšnje zveze.

Česa se pred začetkom šova najbolj bojite?

Posebnega strahu nimam. Mogoče lahko rečem, da mi niso všeč pajki in kače, saj ob tem dobim kar kurjo polt. Zato upam, da ne bom pristal v baraki (smeh, op. p.). Malo imam seveda tudi strahospoštovanja pred samim poligonom in sotekmovalci, ampak to je zmeraj dobro.

Kako po navadi rešujete nesoglasja?

Sem zelo pozitivno naravnana oseba in se nesoglasjem izogibam. Če se to vseeno zgodi, jih poskušam rešiti na miren način.

Kaj bi naredili z denarno nagrado, če bi zmagali?

Vsi, ki vedo, da grem na Exatlon, pričakujejo nek delež te pogače, zato si bom očitno moral ob glavni nagradi nekaj denarja še izposoditi, da dam vsem (smeh, op. p.).

Vas kaj skrbi, da vas bo mučilo domotožje? Koga boste v Dominikanski republiki najbolj pogrešali?

Jaz upam, da ne bom čutil domotožja, saj sem zelo prilagodljiv človek. Vseeno bom pogrešal otroke in partnerko.

Kako težko se boste privadili na življenje brez mobilnih naprav in družbenih omrežij?

V teh časih si je težko predstavljati življenje brez mobilnih telefonov, ampak verjamem, da se bo v Exatlonu veliko dogajalo in bom na telefon hitro pozabil.

Ali radi potujete?

Na potovanje grem večkrat na leto. Pride kako leto, ko grem tudi po deset- ali večkrat. Do zdaj so me najbolj prevzeli Kanarski otoki. Zdaj, ko pridem v Dominikansko republiko, bom videl, ali bodo med najljubšimi destinacijami Kanarske otoke zamenjali karibski (smeh, op. p.).

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Pozitiven, šaljiv, sramežljiv.

Koga od lanskih tekmovalcev bi izzvali, da se pomerita na poligonu?

Zgoraj sem že omenil Chorchypa, ker sva oba borca, ker sva približno istih let in ker je bil v prejšnji sezoni med mojimi najljubšimi tekmovalci.

Najtežja televizijska preizkušnja Exatlon Slovenija se na Planetu začne že 5. septembra.

